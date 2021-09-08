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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

10 речей на осінь від українських дизайнерів – фото і ціни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
8 вересня, 18:40
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Від теплих відтінків в одязі до комфортного взуття – дизайнери дали нам багато приводів для роздумів і вибору, як оновити гардероб восени
Наймодніші речі сезону осінь-зима - 2021, які можна знайти у українських брендів одягу
Наймодніші речі сезону осінь-зима - 2021, які можна знайти у українських брендів одягу / Фото: пресслужба

Перші холоди змусили нас задуматися, якими трендовими речами поповнити гардероб. Коли сейли і сезонні розпродажі вже закінчилися, ми вирішили звернути увагу на нові колекції українських брендів.

Від модних кардиганов, які носять Белла Хадід і Софія Євдокименко, джинсових піджаків оригінального крою, до тренчів і пуховиків. Ми вибрали 10 самих трендових речей сезону, які можна купити в українських дизайнерів і підрахували, у скільки обійдеться оновлення осіннього гардероба.

Кардиган

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Безшовний кардиган французького бренду Jacquemus став головним міні-трендом осені – 2021. Все завдяки знаменитостям – Беллі Хадід, Кендалл Дженннер, Меган Фокс и Софії Євдокименко. Дівчата моментально привернули до себе уваги, з'явившись на публіці в светрі, який ледве-ледве прикриває груди. Вартість його вражає – 10 тисяч гривень. Знайти аналогічний варіант можна і у вітчизняних брендів, але за прийнятні гроші.

Кардиган Siyai, 1900 грн
Кардиган Siyai, 1900 грн / Фото: прес-служба

До слова, не варто звинувачувати наших співвітчизників в копіюванні відомих дизайнерів, так як сам Жакмюс надихався аналогічним светром, створеним Gucci в 2000-х.

Джинсовий піджак

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Новий модний сезон можна сміливо назвати джинсовим. Дизайнери люксових брендів пропонують нам не просто носити джинси або спідницю з цього матеріалу, а з ніг до голови в нього одягатися. Зізнаємося, джинсові крутки є в гардеробі кожної модниці, а ось їх незвичайні варіанти варто шукати в нових колекціях.

Зверніть увагу на оригінальний крій, форму і фасони. Елегантні піджаки з розрізами, оверсайз-жакети з різних клаптів деніму або укорочені приталені варіанти. Всі ідеальні!

Топ-бюстьє та піджак Tattié
Топ-бюстьє та піджак Tattié / Фото: пресслужба

Пуховик

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Найнеобхідніша річ, без якої ми не уявляємо осінь і зиму. Пухові куртки давно увійшли в моду і не здають свої позиції. Порада: зверніть увагу на різнокольорові моделі, особливо в тренді – гірчичні, світло-коричневі і коньячні відтінки. У такій колірній гамі ви зможете носити куртку під сукні, джинси, спідниці та брюки абсолютно різних відтінків і принтів як мінімум кілька років.

Куртка Marcih, 3960 грн
Куртка Marcih, 3960 грн / Фото: пресслужба

Біла сорочка

Білу сорочку ми звикли носити зі строгими діловими костюмами на важливі зустрічі або в офіс. Цю класичну річ гардероба дизайнери адаптували і надали їй більш невимушений модний вид. Оверсайз з вирізами і розрізами – носити таку можна з короткими спідницями трапеціями або кюлотами.

Зробіть її більш універсальною – надягайте її поверх футболок і топів, міні-суконь, або з брюками карго і джинсами для зустрічей з друзями на вікенд.

Сорочка Krisstel, 1699 грн
Сорочка Krisstel, 1699 грн / Фото: пресслужба

Светр

Без теплого светра не обійдеться жоден день осені і зими. У цьому сезоні варто купувати в'язані речі з оригінальними принтами і малюнками. Порада: зверніть увагу на склад. Виріб з поліестеру тільки на перший погляд здається теплим. Насправді така річ абсолютно не гріє. А ось вовняні варіанти, з альпаки, мохеру або кашеміру залишаться у вашому гардеробі на багато років.

Светр Nitka, 2200 грн
Светр Nitka, 2200 грн / Фото: пресслужба

Спідниця

Ще одна джинсова річ, яку варто придбати в новому сезоні. Спідниця з високою талією довжини міді і запаморочливим розрізом – одна з тих предметів одягу, яку можна поєднувати з безліччю речей. У такій ви точно не залишитеся непоміченою! Носити її краще з блузами з відкладним коміром, як у школярок, білими в'язаними ангоровими светрами, різнокольоровими лонгслівами. Черевики на грубій плоскій підошві – ідеальна пара до такого образу.

Джинсова спідниця Zharko, 3500 грн
Джинсова спідниця Zharko, 3500 грн / Фото: fashionweek.ua

Лофери

З приходом осені шкільний стиль повернувся в моду, а лофери стануть основним фаворитом взуття в найближчі місяці. Силует, спочатку представляв собою консервативний стиль в 1990-х і початку 2000-х років, перетворився на модний тренд на подіумах брендів і влаштувався в гардеробах знаменитостей.

Носіть їх з брюками зі стрілками в діловому стилі, з замшевими спідницями довжини до середини коліна, або з прямими джинсами.

Лофери TM byMe, 1603 грн
Лофери TM byMe, 1603 грн / Фото: пресслужба

Тренч

Ще одна важлива покупка сезону – тренчі і плащі. Не варто віддавати перевагу класичним бежевим відтінкам. Самі трендові – подовжені різнокольорові моделі. Незамінні вони особливо, коли носити пальто ще рано. Коли вранці стовпчики термометра показують +8°C, а вдень піднімаються до +20°C, такий верхній одяг просто порятунок.

Плащ Anna Yakovenko, 3174 грн
Плащ Anna Yakovenko, 3174 грн / Фото: пресслужба

Сумка

У розпал пандемії ми помітно скучили за аксесуарами. У центрі уваги – лаконічність, мінімалізм і мінімум декору. Самою трендовою сумкою нового сезону стала стримана модель невеликого розміру. З короткими ручками такі сумки носили наші мами в 1990-х. Сьогодні вона – суперхіт.

Сумка The Wings, 2450 грн
Сумка The Wings, 2450 грн / Фото: прес-служба

Жилетка

Вперше мода на в'язані жилетки з'явилася в 2020 році. Але з повною силою вона повернулася восени 2021-го. Найбільш популярні моделі з великою в'язкою і косами. Ідеальний варіант для міжсезоння. Вибирайте жилетку вільного крою. А носити їх краще з сорочками, лонгслівами, в парі з джинсами або брюками вільного крою. У міру того, як температура буде опускатися, надягайте жилетки поверх сукні-сорочки, водолазки або навіть іншого светра.

Жилетка Rito, 2080 грн
Жилетка Rito, 2080 грн / Фото: пресслужба

Після ретельного вивчення всіх осінньо-зимових колекцій і вибору найбільш цікавих речей, ми вирішили підрахувати, у скільки обійдеться оновлення сезонного гардеробу. Так, на брендові речі доведеться витратити близько 23 тисяч гривень. Сума вражаюча, багатьох може навіть шокувати. Але не варто забувати, купуючи якісну річ, ми, в насамперед економимо, з огляду на те, що такий одяг можна носити багато років на відміну від аналогів з магазинів мас-маркет.

Ми прийшли до висновку, що витратити в два рази менше на речі, які прослужать всього сезон, набагато затратніше.

Дивіться відео про стилі 70-х:

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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