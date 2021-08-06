Зірка Instagram: 10 образів наймоднішої собаки в світі (фото)

Локдаун благословив нас новим модним інфлюенсером. Знайомтеся, італійська хорт з Монреаля по кличці Тіка. Раніше ми вже розповідали про незвичайну тварину – котопса .
Нова it-girl приміряє приголомшливі колекції суконь, шуб з штучного хутра, флісових костюмів, ефектно поєднуючи різні фактури і стилі.
Над гардеробом для тваринного працює її господар – Томас Шапіро. Саме йому прийшла в голову ідея під час карантину зробити з домашнього вихованця зірку Instagram.
Гардероб Тіки повністю складається з речей, зшитих на замовлення. Як стверджує Томас, всі речі створені таким чином, щоб тварині було зручно, тепло і безпечно. Наприклад, в наряди з блискітками або іншими дряпаючими фактурами підшивають м'яку підкладку, щоб не шкодити шкірі собаки.
За образами 9-річної Тіки стежить вже більше 1 мільйона підписників в Instagram . Серед знаменитих шанувальників модної блогерши: Емма Корін, Сара Полсон, Каміла Коельо, Брук Шилдс і багато інших.
Ми вибрали топ-10 стильних луків наймоднішої собаки в світі.
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