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Моделі на віслюку, Сицилія, золото і блиск! Dolce & Gabbana показали рекламу осінньої колекції

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
3 серпня, 17:30
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Рекламну кампанію люксовий бренд знімав на Сіціілі на футуристичній локації
/ Фото: Пресс-служба Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana випустили фото і відео рекламної кампанії осінньо-зимової колекції. Італійський люксовий бренд провів зйомку на Сицилії, якій нещодавно присвятили нову колекцію, надихнувшись ... собою!

Основною темою проекту стали традиції, естетика і спадщина, які переплітаються з фантазіями про майбутнє.

Несподіваним героєм реклами став осел. Як розповіли представники бренду в релізі, тварина протягом усього періоду зйомок знаходилася під наглядом кваліфікованого ветеринара. Також лікар стежив за її здоров'ям і під час транспортування.

Моделі позували фотографу Юргену Теллеру в одязі з колекції Dolce & Gabbana сезону осінь-зима – 2021 . Герої були одягнені в яскраво-рожеві сукні з леопардовим принтом, райдужні пуховики, жилети, футболки і джинси з нанесеними графіті, золотисті спортивні костюми, яскраві шуби, глянцеві об'ємні куртки.

Дивіться, як дизайнери бренду Dolce & Gabbana вразили модну публіку.

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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