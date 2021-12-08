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Голлівудська актриса Пас де ла Уерта знялася у кампейні українського бренду Frolov (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
8 грудня, 16:03
В закладинки
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Колекція натхненна Лос-Анджелесом, голлівудськими зірками, славою та кінематографом
Колекція Los Angeles бренду Frolov
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба

Слідом за святковою колекцією капелюхів Руслана Багінського, Frolov представили нову колекцію під назвою Los Angeles. При створенні колекції дизайнер бренду Іван Фролов надихався акторками фільмів "Малхолланд Драйв" та "Синій оксамит" Девіда Лінча, "Урочисте відкриття храму насолод" та "Феєрверки" Кеннета Енгера, "Магнолія" Пола Томаса Андерсона.

Колекція Los Angeles бренду Frolov
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба

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Ці фільми, як і сам Лос-Анджелес із його жителями, пов'язані між собою секретами, трагедіями, надломами та енергією. Це все наштовхнуло Івана на роздуми про аналогію зірок Голлівуду та зірок у небі – двох світил. Вони світять яскраво і раптово зникають, привертають до себе всю увагу, коли настає ніч чи гасне світло у театрі.

Колекція Los Angeles бренду Frolov
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба

Головною героїнею зйомки кампейну стала голлівудська актриса Пас де ла Уерта.

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Пас – моя муза із підліткового віку. Вона була присутня в багатьох мудбордах наших попередніх колекцій. Але тоді я навіть не міг мріяти, що вона стане героїнею історії Фролова і ми познайомимося в реальному житті. На зйомках Пас повторювала: "I'm not acting, I'm living". І це правда. Вона не лише велика актриса та символ Los Angeles Collection. Вона жила кожним образом, що ми могли спостерігати лише затамувавши подих, – прокоментував Іван Фролов вибір героїні проекту.

Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov | Фото: пресслужба
Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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