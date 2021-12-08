Голлівудська актриса Пас де ла Уерта знялася у кампейні українського бренду Frolov (фото)

Колекція натхненна Лос-Анджелесом, голлівудськими зірками, славою та кінематографом

Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба

Слідом за святковою колекцією капелюхів Руслана Багінського, Frolov представили нову колекцію під назвою Los Angeles. При створенні колекції дизайнер бренду Іван Фролов надихався акторками фільмів "Малхолланд Драйв" та "Синій оксамит" Девіда Лінча, "Урочисте відкриття храму насолод" та "Феєрверки" Кеннета Енгера, "Магнолія" Пола Томаса Андерсона.

Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба

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Ці фільми, як і сам Лос-Анджелес із його жителями, пов'язані між собою секретами, трагедіями, надломами та енергією. Це все наштовхнуло Івана на роздуми про аналогію зірок Голлівуду та зірок у небі – двох світил. Вони світять яскраво і раптово зникають, привертають до себе всю увагу, коли настає ніч чи гасне світло у театрі.

Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба

Головною героїнею зйомки кампейну стала голлівудська актриса Пас де ла Уерта.

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Пас – моя муза із підліткового віку. Вона була присутня в багатьох мудбордах наших попередніх колекцій. Але тоді я навіть не міг мріяти, що вона стане героїнею історії Фролова і ми познайомимося в реальному житті. На зйомках Пас повторювала: "I'm not acting, I'm living". І це правда. Вона не лише велика актриса та символ Los Angeles Collection. Вона жила кожним образом, що ми могли спостерігати лише затамувавши подих, – прокоментував Іван Фролов вибір героїні проекту.

Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба Колекція Los Angeles бренду Frolov / Фото: пресслужба 1 /10

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