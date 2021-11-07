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73-річна мама Ілона Маска вийшла в світ у сукні від українського дизайнера (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
7 листопада, 12:45
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Модель, письменниця, інфлюєнсерка та бізнес-вумен відвідала церемонію нагородження модних дизайнерів у Катарі
Мей Маск в образі від українського дизайнера відвідала модний захід у Катарі
Мей Маск в образі від українського дизайнера відвідала модний захід у Катарі / Фото: instagram.com/ellemen_china/

Мама Ілона Маска відвідала захід у Катарі, одягнув плаття українського дизайнера. 73-річна канадсько-південноафриканська модель відвідала гала-вечір Fashion Trust Arabia Prize у Досі.

Для світського виходу Мей обрала вбрання від Юлії Магдич.

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Бізнес-вумен одягла біле плаття із синім орнаментом та пишними рукавами з колекції Yuliya Magdych сезону весна-літо 2022. Образ вона доповнила сумкою Dior та масивними сережками.

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Мей відвідала церемонію нагородження некомерційної організації, яка надає фінансову підтримку і сприяє просуванню дизайнерів-початківців на Близькому Сході і в Північній Африці.

Нагадаємо, Мей любить приміряти речі вітчизняних дизайнерів. Нещодавно письменниця з'явилася в костюмі українського бренду J'amemme.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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