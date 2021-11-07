73-річна мама Ілона Маска вийшла в світ у сукні від українського дизайнера (фото)

Мама Ілона Маска відвідала захід у Катарі, одягнув плаття українського дизайнера. 73-річна канадсько-південноафриканська модель відвідала гала-вечір Fashion Trust Arabia Prize у Досі.
Для світського виходу Мей обрала вбрання від Юлії Магдич.
Бізнес-вумен одягла біле плаття із синім орнаментом та пишними рукавами з колекції Yuliya Magdych сезону весна-літо 2022. Образ вона доповнила сумкою Dior та масивними сережками.
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Мей відвідала церемонію нагородження некомерційної організації, яка надає фінансову підтримку і сприяє просуванню дизайнерів-початківців на Близькому Сході і в Північній Африці.
Нагадаємо, Мей любить приміряти речі вітчизняних дизайнерів. Нещодавно письменниця з'явилася в костюмі українського бренду J'amemme.
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