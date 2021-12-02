Shine bright like a diamond! Руслан Багінський випустив саму святкову колекцію сезону

Бренд Ruslan Baginskiy презентував лімітований дроп аксесуарів, прикрашених кристалами

Ruslan Baginskiy випустили святкову колекцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли ж ще сяяти, якщо не під час різдвяних свят! Тоді і на роботу в задушливий офіс абсолютно нормально і навіть чудово прийти у стразах та мішурі. Про мішуру не жарт – ми давно надихнулись новим трендом TikTok – дощиком у волоссі.

Напередодні новорічних свят український дизайнер Руслан Багінський презентував новий лімітований дроп аксесуарів, прикрашених кристалами.

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Різдвяна колекція Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Ruslan Baginskiy випустив капсулу з 6 аксесуарів / Фото: Инстаграм

Блиск для Ruslan Baginskiy – звична справа, він тісно пов'язаний з його колекціями фактично з самого початку. Адже одним із найвідоміших виробів стала baker boy cap, прикрашена вишитими вручну ініціалами RB із 64 кристалів. А вже за пару років дизайнер створив кастомний головний убір для виступу співачки та актриси Жанель Моне на фестивалі Coachella. Тоді високий кашкет, прикрашений сотнями кристалів, засліпив своїм блиском всю каліфорнійську пустелю.

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Ruslan Baginskiy випустив капсулу з 6 аксесуарів / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Ruslan Baginskiy випустив капсулу з 6 аксесуарів / Фото: Инстаграм

У новорічній капсулі Ruslan Baginskiy довів свою справу до досконалості, повністю покривши кристалами 6 виробів: baker boy cap, бере, балаклаву, ковбойський капелюх, обруч і панаму. На цю копітку справу пішло сотні годин ручної роботи. А деякі моделі навіть представлені в яскравих кольорах – рожевому, синьо-зеленому та оранжевому.

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Ruslan Baginskiy випустив капсулу з 6 аксесуарів / Фото: Инстаграм

Ruslan Baginskiy випустив капсулу з 6 аксесуарів / Фото: Инстаграм

На честь випуску колекції Руслан Багінський використав найбільший LED-екран у Європі, на якому напередодні релізу транслювався тизер проекту.

Ruslan Baginskiy випустив капсулу з 6 аксесуарів / Фото: Инстаграм

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