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Андре Тан, Катя Сільченко та інші зірки на червоній доріжці премії Best Fashion Awards 2021 (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
16 листопада, 09:57
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Дивіться, хто прийшов на найголовнішу подію у модній індустрії України
Найкращі образи з червоної доріжки церемонії Best Fashion Awards 2021
Найкращі образи з червоної доріжки церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua

15 листопада в Українському домі пройшла церемонія нагородження найкращих дизайнерів України – премія Best Fashion Awards 2021. Цього року подія відбулася вже в 12-й раз.

Особливістю церемонії стало те, що організатори вирішили збільшити кількість номінацій, а також організували Фонд, який фінансово підтримуватиме переможців тих чи інших номінацій.

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Хто став переможцем цього року ми розповідали раніше нашій статті. Зібрали для вас найкращі фото із червоної доріжки церемонії.

Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 | Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
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Статтю підготовлено за матеріалами Vogue.ua.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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