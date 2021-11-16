Андре Тан, Катя Сільченко та інші зірки на червоній доріжці премії Best Fashion Awards 2021 (фото)

Найкращі образи з червоної доріжки церемонії Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
15 листопада в Українському домі пройшла церемонія нагородження найкращих дизайнерів України – премія Best Fashion Awards 2021. Цього року подія відбулася вже в 12-й раз.
Особливістю церемонії стало те, що організатори вирішили збільшити кількість номінацій, а також організували Фонд, який фінансово підтримуватиме переможців тих чи інших номінацій.
Хто став переможцем цього року ми розповідали раніше нашій статті. Зібрали для вас найкращі фото із червоної доріжки церемонії.
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Best Fashion Awards 2021 / Фото: vogue.ua
Статтю підготовлено за матеріалами Vogue.ua.
Юлія Ткачук
Керівник проєкту "Life" Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора