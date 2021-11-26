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Дарина Білодід стала обличчям нової колаборації київського ЦУМу (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
26 листопада, 11:18
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ЦУМ Київ продовжує серію колаборацій з українськими дизайнерами та представляє нову капсульну колекцію з брендом GUDU
Дар'я Білодід знялася у новому проєкті ЦУМ Київ
Дар'я Білодід знялася у новому проєкті ЦУМ Київ / Фото: ЦУМ

Поки ми складаємо списки найбажаніших бьюті-покупок на Чорну п'ятницю 2021, дизайнер Лаша Мдінарадзе створив капсульну колекцію для київського ЦУМу.

Кожен виріб із колекцій українського бренду GUDU покликаний підкреслити характер та індивідуальність жінки за допомогою бездоганного крою, незвичайних фактур та цікавих деталей.

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Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ

Я обожнюю, коли жінка не боїться бути собою та проявляти характер, – розповідає дизайнер. – Цією колекцією я хотів показати, що кожна може бути одночасно і суворим босом, і найяскравішою дівчиною на танцполі. Ідеальним втіленням цієї внутрішньої свободи для мене стали вісімдесяті, коли жінки стали сильними як ніколи.

Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ

Основними елементами колекції стали підкреслені плечі, вузька талія та довжина міні. У капсулі можна побачити точені жакети з акцентом на складноскроєні рукави та практичний трикотаж з небанальними візуальними ефектами, формальні брючні двійки та зухвалі міні-сукні, розшиті паєтками, пальта по фігурі та напівпрозорі блузи.

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Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ

Капсула GUDU x ЦУМ – це поєднання power dressing із вечірніми елементами одягу. Колекція вийшла дуже яскравою та динамічною. Кожна клієнтка ЦУМу з легкістю зможе підібрати ефектний образ, – коментує баінг-директор ЦУМ Київ Ольга Чайка.

Лицем колекції стала призерка олімпійських ігор Дар'я Білодід.

Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ | Фото: ЦУМ
Дар'я Білодід у зйомці капсульної колекції GUDU x ЦУМ / Фото: ЦУМ
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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