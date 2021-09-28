Олена Зеленська в блузі з принтом саламандри представила гід по коректному спілкуванню (фото)

Олена Зеленська представила "Довідник безбар'єрності" в самому елегантному образі осені. Читайте подробиці в нашому матеріалі

Олена Зеленська презентувала "Довідник безбар’єрності" / Фото: president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська, яка раніше обговорювала питання інклюзії, представила електронну версію"Довідника безбар'єрності". У ньому зафіксовані нові норми коректного спілкування.

Над проектом працювали правозахисники, психологи, батьки, які виховують дітей з інвалідністю, українські та міжнародні експерти.

Я завжди підкреслюю, що безбар’єрність – це нова норма, рівні можливості для всіх людей і доступність. Один з важливих елементів безбар’єрності – безбар’єрна мова. Це мова, у якій немає слів чи фраз, що демонструють упереджене, стереотипне або дискримінаційне ставлення до певних людей чи груп. Людина – завжди у фокусі. Довідник стане посібником з коректного спілкування, де занотована етика спілкування,

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- зазначила Олена Зеленська.

В посібнику зібрані такі застарілі терміни, як "інвалід", "пенсіонер", "дальтонік" і багато інших. Натиснувши на слово, користувачі отримують інформацію і терміни, які прийнятно використовувати в сучасному толерантному світі, щоб не зачіпати почуття людей.

Олена Зеленська презентувала "Довідник безбар’єрності" / Фото: president.gov.ua

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Для офіційного виходу дружина президента вибрала класичний чорний діловий костюм з брюками кльош. Під нього Зеленська наділа блузу з ефектним принтом саламандри. Волосся першої леді були акуратно покладені зі злегка накрученними локонами. Завершував образ макіяж в природних тонах.

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