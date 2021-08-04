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Олена Зеленська прийшла на форум "Україна 30" у витонченому бежевому костюмі (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
4 серпня, 16:50
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Вихід першої леді України як завжди запам'ятовується
/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська, яка раніше в елегантній синій сукні з'явилася на презентації, виступила на формі "Україна 30". Для офіційного заходу перша леді України вибрала стриманий костюм бежевого кольору. Фото з події були опубліковані в Instagram дружини президента.

На форумі Зеленська представила новий аудіогід, який буде звучати в стінах палацу Сансусі в Німеччині. Він стане вже 26-м в рамках проєкту культурної дипломатії.

Саме за допомогою таких кроків ми розширюємо вплив українського в світі. Українці зможуть доторкнутися до більшої кількості культурних та історичних пам'яток, а іноземці – відчути і побачити нашу включеність в міжнародні процеси – розповіла Олена Зеленська.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Палац Сансусі входить в десятку одних з найвідоміших архітектурних пам'яток Німеччини, будучи колишньою резиденцією прусського короля Фрідріха II. Також він входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Його відвідують щорічно 350 тисяч туристів.

Дивіться, як перша леді України звернулася до українців.

Раніше ми розповідали:

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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