Олена Зеленська прийшла на форум "Україна 30" у витонченому бежевому костюмі (фото)

Вихід першої леді України як завжди запам'ятовується

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська, яка раніше в елегантній синій сукні з'явилася на презентації, виступила на формі "Україна 30". Для офіційного заходу перша леді України вибрала стриманий костюм бежевого кольору. Фото з події були опубліковані в Instagram дружини президента.

На форумі Зеленська представила новий аудіогід, який буде звучати в стінах палацу Сансусі в Німеччині. Він стане вже 26-м в рамках проєкту культурної дипломатії.

Саме за допомогою таких кроків ми розширюємо вплив українського в світі. Українці зможуть доторкнутися до більшої кількості культурних та історичних пам'яток, а іноземці – відчути і побачити нашу включеність в міжнародні процеси – розповіла Олена Зеленська.

/ Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Палац Сансусі входить в десятку одних з найвідоміших архітектурних пам'яток Німеччини, будучи колишньою резиденцією прусського короля Фрідріха II. Також він входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Його відвідують щорічно 350 тисяч туристів.

Дивіться, як перша леді України звернулася до українців.

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