Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди поїхати у відпустку

Як правильно худнути

Готуємо джем з абрикос

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Олена Зеленська повторила свій образ з Книжкового Арсеналу (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
26 липня, 14:13
Копіювати лінк
Перша леді України обирає костюми локальних брендів. Вона часто одягає їх по кілька разів, що не заважає їй завжди виглядати елегантно
Олена Зеленська повторила свій образ в молочному костюмі
Олена Зеленська повторила свій образ в молочному костюмі / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В Instagram-профілі Олени Зеленської, яка показала стильний лук в найтрендовішому кольорі сезону, опубліковані нові знімки. На одному з них дружина президента зображена в молочному піджаку, що підкреслює її чарівний і діловий образ.

Ми вже знаємо, що перша леді віддає перевагу вбранням від українських дизайнерів, зокрема вона прихильниця брендів the COAT і SIX.

У червні Олена Зеленська відвідала Книжковий Арсенал, де її сфотографували в молочному подовженому піджаку і брюках.

Олена Зеленська продемонструвала стильний лук на Книжковому Арсеналі
Олена Зеленська продемонструвала стильний лук на Книжковому Арсеналі / Фото: facebook.com/BookArsenal

У схожому білому костюмі ми бачили її у березні цього року.

Зеленська знає, що секрет ідеального образу криється в класиці і простоті. Трохи аксесуарів і лаконічна зачіска доповнять аутфіт якнайкраще.

Але не тільки Олена Зеленська не боїться з'явитися на публіці в наряді, який вже обговорили в Мережі і забули. Дружина президента США Джо Байдена – Джилл часто повторює свої луки і до того ж любить недорогі бренди.

Нещодавно перша леді США знялася в сукні з квітковим принтом від Oscar de la Renta для журналу Vogue.

У ньому ж Джилл раніше з'явилася на офіційному заході у Флориді, додавши до образу червоний пояс з бантом.

Дружина президента Байдена також дуже любить рожевий піджак, який одягала на зустріч в Іллінойсі в квітні, а також під час візиту в графство Корнуолл, де вона поспілкувалася з Кейт Міддлтон.

Джилл Байден в Великій Британії зустрілася із Кейт Міддлтон
Джилл Байден в Великій Британії зустрілася із Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон належить до тих знаменитостей, які теж не дуже принципові у виборі нових аутфітів. Герцогиня Кембриджська неодноразово одягала на івенти білу сукню з баскою одного зі своїх улюблених брендів Alexander McQueen.

Кейт Міддлтон в сукні Alexander McQueen / Скріншот з відео

Вона також повторила свій образ з Умблдонского турніру 2018 року.

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Для Zoom-зустрічі дружина принца Вільяма вибрала жовту сукню від Dolce & Gabbana, вартістю понад тисячу доларів.

Кейт в сукні від Dolce & Gabbana / Скріншот з відео

Раніше ми писали, що Джилл Байден з'явилася на відкритті Олімпіади в Токіо в ретрообразі.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Частіше проявляти емоції
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як швидко охолодити каву
Хакнути
Сольник зірки
MONATIK
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
25 - 31 липня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Куди піти
Атмосферні тераси Києва для літніх вечорів
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти