Олена Зеленська повторила свій образ з Книжкового Арсеналу (фото)

Перша леді України обирає костюми локальних брендів. Вона часто одягає їх по кілька разів, що не заважає їй завжди виглядати елегантно

Олена Зеленська повторила свій образ в молочному костюмі / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В Instagram-профілі Олени Зеленської, яка показала стильний лук в найтрендовішому кольорі сезону, опубліковані нові знімки. На одному з них дружина президента зображена в молочному піджаку, що підкреслює її чарівний і діловий образ.

Ми вже знаємо, що перша леді віддає перевагу вбранням від українських дизайнерів, зокрема вона прихильниця брендів the COAT і SIX.

У червні Олена Зеленська відвідала Книжковий Арсенал, де її сфотографували в молочному подовженому піджаку і брюках.

Олена Зеленська продемонструвала стильний лук на Книжковому Арсеналі / Фото: facebook.com/BookArsenal

У схожому білому костюмі ми бачили її у березні цього року.

Зеленська знає, що секрет ідеального образу криється в класиці і простоті. Трохи аксесуарів і лаконічна зачіска доповнять аутфіт якнайкраще.

Але не тільки Олена Зеленська не боїться з'явитися на публіці в наряді, який вже обговорили в Мережі і забули. Дружина президента США Джо Байдена – Джилл часто повторює свої луки і до того ж любить недорогі бренди.

Нещодавно перша леді США знялася в сукні з квітковим принтом від Oscar de la Renta для журналу Vogue.

У ньому ж Джилл раніше з'явилася на офіційному заході у Флориді, додавши до образу червоний пояс з бантом.

Дружина президента Байдена також дуже любить рожевий піджак, який одягала на зустріч в Іллінойсі в квітні, а також під час візиту в графство Корнуолл, де вона поспілкувалася з Кейт Міддлтон.

Джилл Байден в Великій Британії зустрілася із Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон належить до тих знаменитостей, які теж не дуже принципові у виборі нових аутфітів. Герцогиня Кембриджська неодноразово одягала на івенти білу сукню з баскою одного зі своїх улюблених брендів Alexander McQueen.

Кейт Міддлтон в сукні Alexander McQueen / Скріншот з відео

Вона також повторила свій образ з Умблдонского турніру 2018 року.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Для Zoom-зустрічі дружина принца Вільяма вибрала жовту сукню від Dolce & Gabbana, вартістю понад тисячу доларів.

Кейт в сукні від Dolce & Gabbana / Скріншот з відео

Раніше ми писали, що Джилл Байден з'явилася на відкритті Олімпіади в Токіо в ретрообразі.