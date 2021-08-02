Олена Зеленська в елегантній синій сукні з'явилася на презентації

Перша леді України розповіла, що проведе саміт напередодні 30-ї річниці незалежності України

/ Фото: Instagram Елены Зеленской

Олена Зеленська, яка раніше повторила свій образ з Книжкового Арсеналу, опублікувала в своєму Instagram кілька фото з презентації, де представила новий проєкт. На світлинах перша леді України позує в елегантній приталеній синій сукні з асиметричним вирізом. Образ вона доповнила акуратним низьким пучком, природним макіяжем і перловими сережками.

З ініціативи першої леді 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України, відбудеться саміт перших леді та джентльменів під назвою "М'яка сила в новій реальності". Головне завдання форуму – ознайомитися з гуманітарними проєктами перших леді та джентльменів, об'єднатися щоб знайти ефективні інструменти в подоланні різних криз, серед яких і пандемія COVID-19.

Результатом проєкту має стати створення міжнародної платформи для обміну досвідом між різними країнами.

Цей форум – про нас з вами, про людей і про нові проблеми, які загострилися через пандемію і які вимагають нових рішень вже зараз, – написала Олена Зеленська.

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Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська з'явилася в брючному костюмі одного з найбільш трендових відтінків року.