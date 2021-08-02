Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно

Куди їхати у серпні

На кого залишити улюбленця

Як зміцнити імунітет

Модні джинси

Тести

Найдорожче
СЬОГОДНІ Lifestyle Статті про стиль

Олена Зеленська в елегантній синій сукні з'явилася на презентації

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
2 серпня, 18:55
Копіювати лінк
Перша леді України розповіла, що проведе саміт напередодні 30-ї річниці незалежності України
/ Фото: Instagram Елены Зеленской

Олена Зеленська, яка раніше повторила свій образ з Книжкового Арсеналу, опублікувала в своєму Instagram кілька фото з презентації, де представила новий проєкт. На світлинах перша леді України позує в елегантній приталеній синій сукні з асиметричним вирізом. Образ вона доповнила акуратним низьким пучком, природним макіяжем і перловими сережками.

З ініціативи першої леді 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України, відбудеться саміт перших леді та джентльменів під назвою "М'яка сила в новій реальності". Головне завдання форуму – ознайомитися з гуманітарними проєктами перших леді та джентльменів, об'єднатися щоб знайти ефективні інструменти в подоланні різних криз, серед яких і пандемія COVID-19.

Результатом проєкту має стати створення міжнародної платформи для обміну досвідом між різними країнами.

Цей форум – про нас з вами, про людей і про нові проблеми, які загострилися через пандемію і які вимагають нових рішень вже зараз, – написала Олена Зеленська.

Дивіться, як відбуватиметься грандіозний парад до Дня Незалежності: військові вже готуються

Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська з'явилася в брючному костюмі одного з найбільш трендових відтінків року.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Їсти ягоди щодня
Чому це важливо?
Лайфхак дня
Як бюджетно оновити гардероб
Хакнути
Сольник зірки
DOROFEEVA
31 липня / 20:00
5 головних концертів липня
Чи гідний сервіс на відпочинку в Україні?
Дізнатися більше про відпочинок
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Липень
Лайфхаки за календарем
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 серпня
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Оренда VIP-яхти — ₴27 000/година
За що такі гроші?
тест
Чи зможеш відрізнити дизайнерський одяг від речей з ринку?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на серпень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Де купатися
Топ пляжів недалеко від Києва
Хочу дізнатися!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти