Як чоловікові мати стильний вигляд, купивши всього 5 речей
Щоб новації не спричинили стрес, на перших порах залиште в новому образі одну звичну річ
Для більшості чоловіків одяг часто всього лише захист від негоди, каже стиліст телеканалу "Україна". Тобто вони вважають, що речі повинні бути практичними і не більше. Ведучий програми "Місія: краса" Ільяс Сахтара розповів, що бажано придбати вже сьогодні, щоб мати стильний вигляд. Раніше стиліст вже поділився лайфхаками, як комбінувати речі між собою.
Сьогодні стартував 4-й сезон мейковер-шоу "Місія: краса". Його ведучі кардинально змінюють зовнішній вигляд учасників проєкту, діляться секретами стилю і допомагають правильно комбінувати речі, створюючи такий чи такий образ.
Однак протягом трьох сезонів стиліст телеканалу "Україна" не раз переконувався – багато чоловіків носять те, що зручно, але в такому одязі вони не завжди стильні й красиві.
Якщо ви хочете приміряти новий образ і додати нотки ділового стилю, то зверніть увагу на 5 речей, які запропонував Ільяс Сахтара.
Long sleeve – футболка з довгим рукавом
Незамінна річ, якщо на роботі потрібно дотримуватися ділового стилю і носити піджак. На відміну від сорочок, футболка видається не такою діловою, але водночас робить образ стильним і сучасним. Бажано вибирати однотонну long sleeve нейтрального відтінку.
Укорочені брюки
Цей фасон лякає чоловіків. Вони вважають, що потрібно додати ще 5-10 см тканини знизу, і не завжди готові приміряти такі штани. Але саме ця річ підкреслює енергійність образу і вказує на хороший смак.
У теплу пору року можна вибрати чинос – штани вільного крою з бавовни, які чудово поєднуються з піджаком, сорочкою або long sleeve.
броги
Черевики з декоративною перфорацією вважають за доцільне носити представники вищих верств. Це універсальне і дуже практичне взуття з натяком на діловий стиль. Броги можна носити, поєднуючи в образі різні стилі.
Завужені джинси
Для більшості чоловіків це табу. Вони відмовляються навіть дивитися на них. "Є джинси скіні, які, як колготи, дуже сильно обтягують. А є модель джинсів, які просто завужені", – пояснив ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара.
Піджак з трикотажної тканини
Деякі чоловіки надягають піджак тільки на весілля і потім забувають про нього. Часто їм не подобається навіть не сам піджак, а сорочка і краватка під нього.
Спробуйте приміряти легкий однотонний светр, long sleeve або звичайну футболку з піджаком. Віддавайте перевагу світлим однотонним речам.
Якщо ви переконані, що піджак обмежує рухи, вибирайте трикотажну тканину. Такий піджак нагадує зручну кофту: він м'який, комфортний, приємний на дотик. І головне – ви в ньому маєте стильний вигляд.
"У чоловіка відразу з'являється постава, коли він одягає піджак, – пояснив стиліст каналу "Україна" Ільяс Сахтара. – Чоловік розпрямляє плечі й почувається вже трохи інакше. Ці зміни бачить і він, і оточення".
Щоб новації не викликали в вас легкий стрес, на перших порах залиште в новому образі одну звичну річ. Наприклад, якщо ви любите спортивний стиль, то це може бути улюблена футболка або кросівки.
"Місія – краса": початок 4-го сезону – дивіться відео:
Раніше ми з'ясовували, як бути стильним цієї весни: вибирайте екошкіру, мінімалістичні принти і відкривайте ключиці.
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