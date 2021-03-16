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Як чоловікові мати стильний вигляд, купивши всього 5 речей

Сьогодні, 14:30

Щоб новації не спричинили стрес, на перших порах залиште в новому образі одну звичну річ

Для більшості чоловіків одяг часто всього лише захист від негоди, каже стиліст телеканалу "Україна". Тобто вони вважають, що речі повинні бути практичними і не більше. Ведучий програми "Місія: краса" Ільяс Сахтара розповів, що бажано придбати вже сьогодні, щоб мати стильний вигляд. Раніше стиліст вже поділився лайфхаками, як комбінувати речі між собою.

Сьогодні стартував 4-й сезон мейковер-шоу "Місія: краса". Його ведучі кардинально змінюють зовнішній вигляд учасників проєкту, діляться секретами стилю і допомагають правильно комбінувати речі, створюючи такий чи такий образ.

Ільяс Сахтара
Ільяс Сахтара
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Однак протягом трьох сезонів стиліст телеканалу "Україна" не раз переконувався – багато чоловіків носять те, що зручно, але в такому одязі вони не завжди стильні й красиві.

Якщо ви хочете приміряти новий образ і додати нотки ділового стилю, то зверніть увагу на 5 речей, які запропонував Ільяс Сахтара.

Long sleeve – футболка з довгим рукавом

Long sleeve – футболка з довгим рукавом
Long sleeve – футболка з довгим рукавом
Фото: massimodutti.com

Незамінна річ, якщо на роботі потрібно дотримуватися ділового стилю і носити піджак. На відміну від сорочок, футболка видається не такою діловою, але водночас робить образ стильним і сучасним. Бажано вибирати однотонну long sleeve нейтрального відтінку.

Укорочені брюки

Укорочені брюки чінос
Укорочені брюки чінос
Фото: asos.com

Цей фасон лякає чоловіків. Вони вважають, що потрібно додати ще 5-10 см тканини знизу, і не завжди готові приміряти такі штани. Але саме ця річ підкреслює енергійність образу і вказує на хороший смак.

У теплу пору року можна вибрати чинос – штани вільного крою з бавовни, які чудово поєднуються з піджаком, сорочкою або long sleeve.

броги

Туфлі броги
Туфлі броги
Фото: www.amazon.com

Черевики з декоративною перфорацією вважають за доцільне носити представники вищих верств. Це універсальне і дуже практичне взуття з натяком на діловий стиль. Броги можна носити, поєднуючи в образі різні стилі.

Завужені джинси

Завужені чоловічі джинси
Завужені чоловічі джинси
Фото: asos.com

Для більшості чоловіків це табу. Вони відмовляються навіть дивитися на них. "Є джинси скіні, які, як колготи, дуже сильно обтягують. А є модель джинсів, які просто завужені", – пояснив ведучий мейковер-шоу "Місія: краса" Ільяс Сахтара.

Піджак з трикотажної тканини

Піджак з трикотажної тканини
Піджак з трикотажної тканини
Фото: sailerstyle.com

Деякі чоловіки надягають піджак тільки на весілля і потім забувають про нього. Часто їм не подобається навіть не сам піджак, а сорочка і краватка під нього.

Спробуйте приміряти легкий однотонний светр, long sleeve або звичайну футболку з піджаком. Віддавайте перевагу світлим однотонним речам.

Якщо ви переконані, що піджак обмежує рухи, вибирайте трикотажну тканину. Такий піджак нагадує зручну кофту: він м'який, комфортний, приємний на дотик. І головне – ви в ньому маєте стильний вигляд.

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"У чоловіка відразу з'являється постава, коли він одягає піджак, – пояснив стиліст каналу "Україна" Ільяс Сахтара. – Чоловік розпрямляє плечі й почувається вже трохи інакше. Ці зміни бачить і він, і оточення".

Щоб новації не викликали в вас легкий стрес, на перших порах залиште в новому образі одну звичну річ. Наприклад, якщо ви любите спортивний стиль, то це може бути улюблена футболка або кросівки.

"Місія – краса": початок 4-го сезону – дивіться відео:

Раніше ми з'ясовували, як бути стильним цієї весни: вибирайте екошкіру, мінімалістичні принти і відкривайте ключиці.

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чоловік мода стиль
Джерело: Сьогодні
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