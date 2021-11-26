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Криптовалюта та масковий режим: Vetements показали колекцію, яка нагадує Balenciaga (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
26 листопада, 17:39
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Усі образи колекції відсилають до дементорського луку Кім Кардашян на балі Інституту костюма Met Gala 2021, який для зірки створив брат Гурама та креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія
Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

Гурам Гвасалія представив нову колекцію для Vetements сезону осінь-зима 2022. Дизайнер демонструє вбрання в моно-тонах на моделях, одягнених у маски.

Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

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Ми ретельно готуємося до Чорної п'ятниці 2021 року, підбираючи найкращі засоби косметики, які варто купити за прийнятною ціною. У перервах між планом купити найкраще та не розоритися, розглядаємо образи з нової колекції Гурама.

В інтерв'ю для американського Vogue Гурам Гвасалія розповів, що надихався інфлюєнсерами у соцмережах та біткойн-мільйонерами. До слова, лукбук знятий на тлі неіснуючих у реальному житті мільйонодоларових купюр.

Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

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Кутюр'є початку 20 століття орієнтувалися на промислових магнатів, які заробляли гроші на нафті, нерухомості та плитках шоколаду. Ця колекція підштовхує до переосмислення моди та майстерності нової доби, – коментує креативник.

Vetements Fall Winter 2022
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue

У колекції ми побачимо пальто та куртки квадратних силуетів, об'ємні худі та спортивні штани, довгі пуховики, широкі штани та велюрові комплекти. Ділові костюми різних яскравих відтінків виконані з джерсі.

Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 | Фото: Vogue
Vetements Fall Winter 2022 / Фото: Vogue
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Гурам використовував поєднання червоного та рожевого, камуфляжний принт та принти з доларовими банкнотами.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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