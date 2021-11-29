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Всі гроші світу: Louis Vuitton випустили набір шкарпеток за 54 тисячі гривень (фото)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
29 листопада, 18:13
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Шкарпетки, натхненні колекціями Вірджила Абло, упаковані у стильну легендарну скриньку Scott
Louis Vuitton представив набір архівних моделей шкарпеток
Louis Vuitton представив набір архівних моделей шкарпеток / Фото: Колаж: Сьогодні

Люксовий бренд Louis Vuitton представив набір архівних моделей шкарпеток у наборі зі знаменитою скринькою Scott із органічного скла. Нагадаємо, що вчора пішов із життя Вірджіл Абло – креативний директор чоловічого департаменту модного будинку.

Louis Vuitton випустили набір архівних моделей шкарпеток LV Archives, надихнуті колекціями дизайнера Вірджила Абло, створеними для бренду, повідомляє Hypebeast .

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Louis Vuitton випустили шкарпетки за 54 тисячі гривень
Louis Vuitton випустили шкарпетки за 54 тисячі гривень / Фото: hypebeast

Шкарпетки виготовлені з м'якого бавовняного трикотажу. У набір увійшло 6 пар розмірами S-M та M-L, упакованих у стильну коробку Scott з монограмами бренду.

Louis Vuitton представив набір архівних моделей шкарпеток
Louis Vuitton представив набір архівних моделей шкарпеток / Фото: hypebeast

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Louis Vuitton випустили шкарпетки за 54 тисячі гривень
Louis Vuitton випустили шкарпетки за 54 тисячі гривень / Фото: hypebeast

Набір можна придбати у фірмових бутиках та на сайті бренду. А ось вартість такої розкоші не всім по кишені – набір можна купити за 2000 доларів (54 425,70 грн).

Набір архівних моделей шкарпеток стилізованої під знамениту скриньку Scott
Набір архівних моделей шкарпеток стилізованої під знамениту скриньку Scott / Фото: hypebeast

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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