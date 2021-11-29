Всі гроші світу: Louis Vuitton випустили набір шкарпеток за 54 тисячі гривень (фото)

Люксовий бренд Louis Vuitton представив набір архівних моделей шкарпеток у наборі зі знаменитою скринькою Scott із органічного скла. Нагадаємо, що вчора пішов із життя Вірджіл Абло – креативний директор чоловічого департаменту модного будинку.
Louis Vuitton випустили набір архівних моделей шкарпеток LV Archives, надихнуті колекціями дизайнера Вірджила Абло, створеними для бренду, повідомляє Hypebeast .
Далі по темі
Шкарпетки виготовлені з м'якого бавовняного трикотажу. У набір увійшло 6 пар розмірами S-M та M-L, упакованих у стильну коробку Scott з монограмами бренду.
Набір можна придбати у фірмових бутиках та на сайті бренду. А ось вартість такої розкоші не всім по кишені – набір можна купити за 2000 доларів (54 425,70 грн).
Читайте також:
- Wish list улюблених кіногероїв: 7 ідеальних бьюті-покупок на Чорну п'ятницю 2021
- День Святого Миколая 2021: що подарувати чоловікам
- Маша Єфросиніна показала ідеальну фігуру у сукні за 13 тисяч грн