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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Від мінімалізму до сміливого та зухвалого: новорічний макіяж 2022 на будь-який смак

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
27 листопада, 11:00
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Ми зібрали варіанти, які сподобаються і вам, і вашій мамі, і навіть молодшій сестрі
Стильний макіяж на Новий рік
Стильний макіяж на Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Який макіяж зробити на Новий рік 2021? Питання, над яким багато дівчат вже замислилися. І правильно, потрібно робити нотатки, зберігати посилання та фото. Головний тренд у макіяжі 2021-2022 – сяючі якісні тіні. Впевнені, ви такі вже купили. Якщо ні, тоді вперед за ідеальними бьюті-покупками на Чорну п'ятницю.

Новорічне плаття ми вже вибрали, стильний дизайн манікюру вигадали, можна рухатися далі. Вибираючи макіяж на Новий рік 2022, акцентуйте на очах. Модними елементами новорічного макіяжу стануть стрілки, яким не обов'язково бути чорними – їх можна зробити і кольоровим підведенням. Також можна доповнити макіяж ластовинням, стразами та накладними віями.

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Зверніть увагу на губи. Бьюті-майстри рекомендують зробити їх соковитими та "смачними" відтінками вишневого, винного, сливового, бордо, червоного та коричневого. Будь-який ягідний колір помади чи блиску стане запорукою чудового новорічного макіяжу.

Ми підготували для вас варіанти мейк-апу на будь-який смак: і для тих, хто любить бути суперзіркою будь-якої вечірки, і для прихильників стриманості.

Новий рік 2022: легкий та стриманий макіяж

Стриманий на вечірку для Нового року 2022
Стриманий на вечірку для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

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Натуральний новорічний макіяж 2022
Натуральний новорічний макіяж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильний макіяж на Новий рік
Стильний макіяж на Новий рік / Фото: Инстаграм

Натуральний макіяж на Новий рік
Натуральний макіяж на Новий рік / Фото: Инстаграм

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Макіяж для новорічного вечора
Макіяж для новорічного вечора / Фото: Инстаграм

Вечірній легкий новорічний макіяж
Вечірній легкий новорічний макіяж / Фото: Инстаграм

Стриманий на вечірку для Нового року 2022
Стриманий на вечірку для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Легкий макіяж для Нового року 2022
Легкий макіяж для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Натуральний новорічний макіяж 2022
Натуральний новорічний макіяж 2022 / Фото: Инстаграм

Новий рік 2022: яскравий і сміливий макіяж

Вечірній новорічний макіяж
Вечірній новорічний макіяж / Фото: Инстаграм

Макіяж на вечірку для Нового року 2022
Макіяж на вечірку для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Макіяж для Нового року 2022
Макіяж для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Сміливий новорічний макіяж 2022
Сміливий новорічний макіяж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильний макіяж на Новий рік
Стильний макіяж на Новий рік / Фото: Инстаграм

Сміливий макіяж на новий рік
Сміливий макіяж на новий рік / Фото: Инстаграм

Вечірній новорічний макіяж
Вечірній новорічний макіяж / Фото: Инстаграм

Макіяж на вечірку для Нового року 2022
Макіяж на вечірку для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Макіяж для Нового року 2022
Макіяж для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Сміливий новорічний макіяж 2022
Сміливий новорічний макіяж 2022 / Фото: Инстаграм

Стильний макіяж на Новий рік
Стильний макіяж на Новий рік / Фото: Инстаграм

Сміливий макіяж на новий рік
Сміливий макіяж на новий рік / Фото: Инстаграм

Макіяж для новорічного вечора
Макіяж для новорічного вечора / Фото: Инстаграм

Макіяж на вечірку для Нового року 2022
Макіяж на вечірку для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Макіяж для Нового року 2022
Макіяж для Нового року 2022 / Фото: Инстаграм

Сміливий новорічний макіяж 2022
Сміливий новорічний макіяж 2022 / Фото: Инстаграм

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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