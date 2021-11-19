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Дочка зірки "Форсажу" Пола Уокера вперше знялася для обкладинки Vogue (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
19 листопада, 13:23
В закладинки
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Дівчина продовжує активно розвивати модельну кар'єру. Зйомка Vogue – новий значний етап. Розповідаємо подробиці
Мідоу Вокер будує модельну кар'єру
Мідоу Вокер будує модельну кар'єру / Фото: Колаж: Сьогодні

Дочка голлівудського актора та зірки бойовика "Форсаж" Пола Уокера, який загинув в ДТП, вперше знялася для обкладинки Vogue. 23-річна Мідоу знялася для грудневого номера корейського журналу.

Модель позувала фотографу Гі Сок Чо, який славиться своїми сюрреалістичними знімками. На світлині Мідоу відображена в білій сукні Dior у грецькому стилі.

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Мідоу Вокер на обкладинці корейського Vogue
Мідоу Вокер на обкладинці корейського Vogue / Фото: Vogue

Модельну кар'єру Мідоу розпочала нещодавно, але вже встигла знятися в лукбуку Zara, над яким працював культовий модний фотограф Стівен Мейзел. У жовтні дівчина вийшла заміж за актора Луї Торнтон-Аллана. До вівтаря її вів друг Пола Уокера Він Дізель.

Для церемонії одруження Мідоу обрала сукню Givenchy.

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Також Мідоу поєднує модельну кар'єру з благодійністю. Успадкувавши статки батька у розмірі $25 мільйонів, вона заснувала фонд на його пам'ять. Основна діяльність організації – порятунок океанів від забруднення.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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