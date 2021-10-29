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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Тіна Кароль знялася для Vogue і розповіла про нову зачіску у стилі "Її звали Нікіта" Люка Бессона (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
29 жовтня, 17:40
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Співачка та народна улюблениця на честь виходу третього альбому за рік, розповіла всі подробиці релізу, про нову музику та зачіску
Тіна Кароль з новою зачіскою у відвертій зйомці
Тіна Кароль з новою зачіскою у відвертій зйомці / Фото: vogue.ua

Сьогодні, 29 жовтня, Тіна Кароль випустила третю за рік платівку – EP "Подвійний рай", анонс якої анонсувала у загадковому та ніжному образі.

До нового альбому співачки увійшло лише чотири пісні. Для vogue.uaТіна знялася у дуже гарній та відвертій фотосесії та розповіла про роботу над проектом:

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Я стала нарешті писати і музику, і тексти, і дуже щаслива. Я пропадаю в студії цілодобово безперервно – і ось результат: три альбоми за рік. "Подвійний рай" – дуже вокальний альбом: це естетика повільних треків 2000-х, музики, яку виконували чудові співачки Тоні Брекстон, Мерайя Кері. Я давно не відчувала себе такою сексуальною, спокусливою, як у цих піснях. Так, я була різною – сміливою та рішучою, меланхолійною та сумною, але настільки сексуальною та мелодійною – ніколи. Я дуже тішуся цим трекам.

Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue
Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

Для нового альбому співачка ризикнула змінити образ. Кароль пішла на експерименти висвітлила волосся і постригла чубчик.

Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue
Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

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Ми з командою довго розмірковували про те, як виглядає героїня нового альбому, яка вона. У результаті дійшли образу героїні фільму "Її звали Нікіта", а потім зрозуміли, що мені потрібен чубчик, який надає образу загадковості та різкості.

Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue
Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue
Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue
Тіна Кароль у новій відвертій зйомці для Vogue / Фото: vogue.ua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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