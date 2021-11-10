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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Мей Маск у віртуальному одязі знялася для Vogue. Фото зробили українці

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
10 листопада, 13:59
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73-річна бізнес-леді, інфлюєнсерка, письменниця та просто гарна жінка знову підкорює наші серця
Мей Маск - найяскравіші образи
Мей Маск - найяскравіші образи / Фото: instagram.com/mayemusk

Днями мама Ілона Маска прилетіла до Києва, щоб виступити з промовою, що надихає, і розповісти про свої секрети успіху. 73-річна Мей Маск також презентувала власну книгу "Жінка, яка має план". Для події бізнес-леді обрала кілька образів від українських дизайнерів.

Сьогодні Мей продовжує вражати. Зірка опублікувала у своєму Instagram фото обкладинки листопадового номера чехословацького Vogue. Як виявилося, Мей стала героїнею номера.

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Мей Маск на обкладинці Vogue Чехословаччина
Мей Маск на обкладинці Vogue Чехословаччина / Фото: instagram.com/mayemusk

Цікаво, що над зйомкою працював дует модних фотографів Synchrodogs із Івано-Франківська. Проект був створений для проєкту Vogue Leaders.

На обкладинці Мей Маск позує в діджитал-сукні стартапу Dress-X, заснованого українками Дар'єю Шаповаловою та Наталією Моденовою у Лос-Анджелесі.

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Сильний лідер, рольова модель та прекрасна жінка,

- прокоментували Таня та Роман із Synchrodogs у своїх соцмережах.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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