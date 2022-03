Citizens of Kyiv: серія портретів киян, що залишилися у місті під час війни

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times