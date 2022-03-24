Citizens of Kyiv: серія портретів киян, що залишилися у місті під час війни

Американське видання The New York Times показало, в яких реаліях зараз живуть жителі столиці України. Дивіться неймовірні фото про хоробрість, людяність та взаємодопомогу
Мешканці столиці України, які з різних причин залишились у місті / Фото: The New York Times , Колаж: Сьогодні
Ми ніколи не могли собі уявити, що нам доведеться рятувати наших дітей від війни в Україні, яку розв'язав Путін. З 24 лютого 2022 року наше життя поділилося на "до" та "після". Мільйонам людей довелося покинути свої оселі, щоб урятувати свої життя та близьких. Мільйони залишилися у своїх містах.
Американське видання The New York Times опублікувало фото киян, які з різних причин залишились у столиці. Проєкт вийшов під назвою Citizens of Kyiv (в пер. з англ. "Мешканці Києва"). До нього увійшло 24 портрети, які зняв український фотограф-документаліст Олександр Чекменьов.
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
У кожного з них своя історія. 30-річна вчителька Ганна опинилася на вулиці, тому що власник квартири, яку вона винаймала, втік і не залишив їй можливості потрапити до житла; актриса театру та кіно Ганна тепер допомагає доставляти медикаменти військовим; 46-річний Сергій, директор з інформаційних технологій, разом із дружиною заснували польову кухню, де готують 7000 страв на день...
Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Історія кожного – унікальна. Але поєднує їх одне – стійкість, відчай та рішучість.
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Дивіться фотографії Олександра Чекменьова, на яких зображені кияни, які залишилися працювати у столиці; не знають, куди виїхати; або вирішили стати волонтерами та допомогти країні у цій страшній війні.
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Мешканці столиці України у фотопроекті Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Читайте також:
Світ має знати: Олена Зеленська показала, що відбувається в Охматдиті під час війни
На нас напали: як говорити про війну з дитиною
Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора