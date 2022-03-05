Діти переживають ситуацію навколо по-дорослому. Вони відчувають тривогу, спустошеність та безвихідь, які помітні в емоціях
До сліз: 15 фото дітей, які втомилися від війни та хочуть миру
Український народ ніколи не пробачить агресію російського війська, яке з 24 лютого вбило десятки безневинних дорослих та дітей. Малеча назавжди запам’ятає перші обстріли, заплакану маму, яка віддала останню хлібину та погляд батька, який прощався на вокзалі. "Сьогодні" покажуть 15 дитячих світлин, зроблених фотографами України та світу під час війни. Спойлер: їх неможливо дивитися без сліз!
Діти на війні в Україні / Фото: Facebook: Ukraine UA
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: vadimghirda
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: michael.fedorov
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: romanpilipey
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: romanpilipey
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: alexlourie.photo
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: vadimghirda
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: romanpilipey
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: alexlourie.photo
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: iuliamatvienko
Діти на війні в Україні / Фото: Facebook: Ukraine UA
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: epaphotos
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: epaphotos
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: epaphotos
Діти на війні в Україні / Фото: Instagram: alexlourie.photo
Раніше ми розповідали, що відчувають українці через воєнне вторгнення Росії.
Дізнайтеся також, де ховатися від обстрілів у квартирі – інструкція.