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Citizens of Kyiv: серия портретов киевлян, которые остались в городе во время войны

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 марта, 12:48
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Американское издание The New York Times показало, в каких реалиях сейчас живут жители столицы Украины. Смотрите невероятные фото о храбрости, человечности и взаимопомощи
Жители столицы Украины, которые по разным причинам остались в городе
Жители столицы Украины, которые по разным причинам остались в городе / Фото: The New York Times , Коллаж: Сегодня

Мы никогда не могли себе представить, что нам придется спасать наших детей от войны в Украине, которую развязал Путин. С 24 февраля 2022 года наша жизнь поделилась на "до" и "после". Миллионам людей пришлось покинуть свои дома, чтобы спасти жизни свои и близких. Миллионы остались в своих городах.

Американское издание The New York Times опубликовало фото киевлян, которые по разным причинам остались в столице. Проект вышел под названием Citizens of Kyiv (в пер. с англ. "Жители Киева"). В него вошло 24 портрета, которые снял украинский фотограф-документалист Александр Чекменев.

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Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv | Фото: The New York Times
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times
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У каждого из них своя история. 30-летняя учительница Анна оказалась на улице, так как владелец квартиры, которую она снимала, сбежал и не оставил ей возможности попасть в жилье; актриса театра и кино Анна теперь помогает доставлять медикаменты военным; 46-летний Сергей, директор по информационным технологиям, вместе с женой основали полевую кухню, где готовят 7000 блюд в день...

Citizens of Kyiv
Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

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Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

История каждого – уникальна. Но объединяет их одно – стойкость, отчаяние и решительность.

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Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Смотрите фотографии Александра Чекменева, на которых запечатлены киевляне, которые остались работать в столице; не знают, куда уехать; или решили стать волонтерами и помочь стране в этой страшной войне.

Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv
Жители столицы Украины в фотопроекте Citizens of Kyiv / Фото: The New York Times

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Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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