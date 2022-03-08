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Світ має знати: Олена Зеленська показала, що відбувається в Охматдиті під час війни

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 березня, 21:05
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У день 8-го Березня наші серця обливаються сльозами та наповнюються злістю за нашу Україну, яку намагаються розірвати на частини росіяни та Путін. Їм це ніколи не вдасться!
Що відбувається в Охматдиті під час війни
Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official, Колаж: Сьогодні

У день 8-го Березня в Україні ми цінуємо не подарунки та квіти, а бачимо жорстокі реалії через війну, яку розв'язала Росія. У ці дні, напевно, найважче маленьким пацієнтам, які перебувають у підвалі найбільшої дитячої лікарні України.

Дітки в Охматдиті з найстрашнішими і найважчими діагнозами лікуються тепер у бомбосховищі.

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Що відбувається в Охматдиті під час війни
Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Олена Зеленська опублікувала у своєму офіційному Instagram приголомшливі фото з малюками та їхніми близькими. Перша леді також розповіла, як зараз відбувається робота з надання та організації гуманітарної допомоги:

Зараз отримую та опрацьовую пропозиції щодо гуманітарної допомоги з усього світу. Основні напрями – лікування, прихисток для дітей, позбавлених батьківської турботи, забезпечення умов для продовження навчання.

З Польщею та Францією ми відпрацьовуємо можливість прийняття юних українців на продовження лікування. Розпочалася робота з відправки дітей за кордон.

З Туреччиною опрацьовуємо можливість надання прихистку для дітей-сиріт.

З Литвою обговорюємо ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей: після жахів війни й труднощів евакуації їм як ніколи потрібна можливість для соціалізації, спілкування з однолітками, навчання та адаптації.

Що відбувається в Охматдиті під час війни
Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Олена Зеленська також поділилася, що велику допомогу та підтримку отримує від перших леді інших країн, серед яких Бріжит Макрон, Діана Науседене, Еміне Ердоган та Агаті Дуді.

Що відбувається в Охматдиті під час війни
Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Наші діти обов’язково вилікуються, серед іншого й від психологічних травм, щоб жити в мирній Україні. Це дуже важливо – знати, що ми зараз не самі. Бо ми воюємо не лише за себе.

Що відбувається в Охматдиті під час війни
Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Що відбувається в Охматдиті під час війни
Що відбувається в Охматдиті під час війни / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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