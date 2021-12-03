Келих за 12 тис. грн та інші дрібнички: Dolce & Gabbana випустили аксесуари для дому

Колекція бренду втілює чотири теми: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra
Аксесуари для дому Dolce & Gabbana Casa / Фото: Колаж: Сьогодні
Dolce & Gabbana презентували до Різдва колекцію аксесуарів для дому Casa. Дому моди можна купити тільки до 31 грудня онлайн на сайті бренду та на Farfetch. Не варто також затягувати із покупкою святкового адвент-календаря.
Колекція Dolce & Gabbana Casa втілює чотири теми: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra. Кожна річ – від порцелянової тарілки до шовкового пледу – є свідченням поваги до традицій та інновацій.
Строкаті подушки з яскравими квітами натякають на сонячну Сицилію, а неймовірні фактурні тарілки дарують сонячне світло вашому будинку навіть у найпохмуріший день.
Подушка з бавовняного дюшесу €565 (17 479 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Плед із шовку з другим шаром із вовни € 2,970 (91 873 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Набір з 2 глибоких тарілок з порцеляни €345 (10 672 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Досить одного погляду на предмет, щоб зрозуміти, що нам хотіли сказати автори. Ось вовняна ковдра із зображенням леопарда чи подушка із принтом зебри – запрошують на сафарі.
Подушка з шовку €590 (18 254 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Плед із жаккардового кашеміру €2,575 (79 665 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Маленька подушка з шовку €460 (14 229 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Яскраві аксесуари для дому з найякісніших матеріалів, колекція шедеврального посуду з кольорових келихів, фарфорових чешок та тарілок, дерев'яних та металевих підносів, фігурних ваз та аромосвіч – все це стане насолодою для очей та душі справжніх естетів.
Келих для білого вина із муранського скла €390 (12 065 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Набір з 2 склянок для води із муранського скла €370 (11 448 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Піднос із дерева €1,650 (51 045 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Ароматизована свічка – дикий жасмин €130 (4 022 грн) / Фото: dolcegabbana.com
Читайте також:
Олена Мело Тсіна
Редактор проекту Красиво
Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася.
У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року. Більше статей автора