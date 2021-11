Вона повернулася: Сара Джессіка Паркер в образі Керрі Бредшоу знялася для обкладинки Vogue (фото)

Актриса знялася в кутюрних образах із колекцій модних брендів Dior, Chanel та Fendi сезону весна-літо 2022

Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессіка Паркер знялася для грудневого номера американського журналу Vogue. Саме видання присвятили поверненню серіалу "Секс у великому місті" на екрани. На обкладинці 56-річна актриса позує у сукні Dolce & Gabbana в образі своєї найвідомішої героїні – Кері Бредшоу.

Також у зйомці Сара приміряла сукні з кутюрної колекції Fendi та образи від Dior, Alexander McQueen та Chanel. До всіх нарядів зірка одягла туфлі свого бренду SJP by Sarah Jessica Parker.

В інтерв'ю Сара розповіла про сіквел "Сексу у великому місті", про те, як вигадали назву нового проекту, що звучалf в кожній серії серіалу, про виклики, з якими довелося зіткнутися під час виробництва та, звичайно, вбрання.

Нагадаємо, серіал And just like that покажуть у грудні на каналі HBO Max. У нових серіях Сара Джессіка Паркер є виконавчим продюсером. В продовженні проекту, ми не побачимо Кетролл, виконавицю ролі Саманти Джонс, яка відмовилася від участі.

Відомо, що відсутність однієї з чотирьох головних героїнь пояснять тим, що їхні шляхи розійшлися, і вони перестали спілкуватися.

