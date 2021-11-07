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Вона повернулася: Сара Джессіка Паркер в образі Керрі Бредшоу знялася для обкладинки Vogue (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
7 листопада, 18:35
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Актриса знялася в кутюрних образах із колекцій модних брендів Dior, Chanel та Fendi сезону весна-літо 2022
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессіка Паркер знялася для грудневого номера американського журналу Vogue. Саме видання присвятили поверненню серіалу "Секс у великому місті" на екрани. На обкладинці 56-річна актриса позує у сукні Dolce & Gabbana в образі своєї найвідомішої героїні – Кері Бредшоу.

Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

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Також у зйомці Сара приміряла сукні з кутюрної колекції Fendi та образи від Dior, Alexander McQueen та Chanel. До всіх нарядів зірка одягла туфлі свого бренду SJP by Sarah Jessica Parker.

В інтерв'ю Сара розповіла про сіквел "Сексу у великому місті", про те, як вигадали назву нового проекту, що звучалf в кожній серії серіалу, про виклики, з якими довелося зіткнутися під час виробництва та, звичайно, вбрання.

Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

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Нагадаємо, серіал And just like that покажуть у грудні на каналі HBO Max. У нових серіях Сара Джессіка Паркер є виконавчим продюсером. В продовженні проекту, ми не побачимо Кетролл, виконавицю ролі Саманти Джонс, яка відмовилася від участі.

Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

Відомо, що відсутність однієї з чотирьох головних героїнь пояснять тим, що їхні шляхи розійшлися, і вони перестали спілкуватися.

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Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue
Сара Джессіка Паркер у зйомці американського Vogue / Фото: Vogue

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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