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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

57-летняя Моника Беллуччи поразила роскошной фигурой в платье от украинского дизайнера (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
6 декабря, 17:23
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Голливудская актриса снялась в новой съемке для британского глянца, а в откровенном интервью поделилась своимы мыслями о том, что для нее страсть
Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times Style
Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times Style / Фото: Sunday Times

Моника Беллуччи стала героиней обложки декабрьского номера The Sunday Times приложения Style. 57-летняя голливудская актриса снялась в роскошной фотосессии, продемонстрировав шикарную фигуру и внешний вид.

Звезда позировала в платье дизайнера с украинскими корнями Петара Петрова и украшениях французского ювелирного дома Cartier.

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Моника примерила минималистические, но достаточно женственные наряды для фотосессии, среди который была одежда как молодых брендов, так и люксовых, например, плащ Giorgio Armani.

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Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times
Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

В откровенном интервью звезда призналась, что не боится естественно стареть и считает, что женщины свободны выбирать сами, как этот процесс должен проходить в их жизни.

Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times
Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

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Также Беллуччи рассказала о предстоящем проекте, посвященном знаменитой оперной певице Марии Каллас. Ее дневники и письма Моника будет читать на сцене в Лондоне в течение одной ночи в апреле следующего года.

Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times
Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

Страсть может быть всем, любовью, которую вы испытываете к своей работе, к своей семье, ко всему, что вас окружает. Это состояние души – рассказала Беллуччи, что для нее является страсть.

Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times
Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times
Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times / Фото: Sunday Times

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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