Пристрасть по-італійськи: 9 образів Моніки Беллуччі, по якій усі божеволіють

Жінці, на яку можна дивитися нескінченно, сьогодні виповнилося 57 років! Розповідаємо про найбільш вражаючі образи Моніки Беллуччі

Моніка Беллуччі в рекламі Dolce & Gabbana / Фото: instagram.com/dolcegabbana

Сьогодні найсексуальніша жінка планети з шикарною фігурою святкує день народження. Моніка Беллуччі народилася в маленькому італійському містечку. З ранніх років дівчина прагнула до незалежності, почавши працювати моделлю, щоб оплатити навчання в університеті. Модні бренди і глянцеві видання рвалися роздобути спекотну красуню для зйомок. Так, Моніка стала співпрацювати з Dolce & Gabbana, Valentino, Prada і багатьма іншими.

Успіхи в модельному бізнесі привели Беллуччі в 1990 році в кінематограф. Славу актрисі принесла невелика роль наложниці Дракули в однойменному фільмі режисера Френсіса Форда Копполи в 1992 році.

"Дракула" (1992)

Реклама

/ Фото: Imdb.com

Одним з найяскравіших етапів в житті і кар'єрі Моніки стало знайомство з Венсаном Касселем на зйомках фільму "Квартира" в 1996 році. У пари стрімко закрутився роман. У шлюбі у Венсана і Моніки народилися двоє дочок.

"Квартира" (1996)

/ Фото: Imdb.com

Реклама

Разом вони підкорили кіноіндустрію відвертими сценами, назавжди закохали в себе шанувальників, ставши найкрасивішою парою Голлівуду, і також розбили їх серця, оголосивши про розлучення після 14 років шлюбу.

"Доберман" (1997)

/ Фото: Imdb.com

У 2000 році, після прем'єри фільму "Малена" про прекрасну жінку з маленького містечка, Моніка отримала світову славу, любов шанувальників і визнання кінокритиків.

"Малена" (2000)

Реклама

/ Фото: Imdb.com

Далі в кар'єрі актриси була вражаюча роль легендарної єгипетської цариці Клеопатри у фільмі "Астерікс і Обелікс: Місія" Клеопатра ", роль-імпровізація в скандальній картині" Незворотність "режисера Гаспара Ное, і зйомка в "Матриці".

"Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"(2002)

/ Фото: Imdb.com

"Незворотність" (2002)

/ Фото: Imdb.com

"Матриця: Перезавантаження" (2003)

/ Фото: Imdb.com

За 30 років кар'єри в кіноіндустрії актриса знімалася і у французьких арт-хаусних картинах, італійських класичних фільмах і голлівудських блокбастерах. Моніка до цього дня продовжує підкорювати наші уми і серця зйомками в кіно, рекламних компаніях брендів і позуючи для глянцевих видань.

Реклама Dolce & Gabbana

/ Фото: instagram.com/dolcegabbana

Обкладинка Vogue Італія

/ Фото: Vogue

Моніка Беллуччі ніколи не соромилася своєї сексуальності, правильно підкреслюючи достоїнства фігури. Секрет її краси – любов до життя і самої себе.

Читайте також: