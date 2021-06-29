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Шикарна Моніка Беллуччі підкреслила талію корсетом на обкладинці глянцю: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
29 червня, 12:05
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За словами підписників, 56-річна знаменита актриса і модель довела, що вік її тільки прикрашає. Беллуччі також знялася біля басейну в купальнику

Знаменита актриса і модель Моніка Беллуччі, яка знялася для Dior, доводить, що краса не має віку. У свої 56 років вона сміливо позує перед камерою у відвертому вбранні, демонструючи свою жіночність і витонченість.

Звичайно, як пишуть підписники Моніки в Instagram, на фото була використана ретуш, але не надмірно, як це часто буває в багатьох глянцевих журналах і онлайн-виданнях.

Моніка знялася для італійського журналу F Magazine Italy, примірявши чорну сукню з корсетом від Dolce & Gabbana і темний закритий купальник.

Моніка Беллуччі в купальнику знялась для італійського глянцю
Моніка Беллуччі в купальнику знялась для італійського глянцю / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Біля басейну Моніка позувала в міні-сукні чорного кольору з поясом, що підкреслює талію.

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Моніка Беллуччі більше 20 років надихає Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Вона регулярно виходить на публкіку у сукнях Dolce & Gabbana і знімається в рекламних кампаніях бренду. Раніше Моніка показала ідеальну чорну сукню. Кадри з чергової фотосесії з'явилися в офіційному Instagram-акаунті модельного агентства D'Management Group, з яким співпрацює Беллуччі.

Влаштувати фотосесію на березі моря, океану або навіть просто біля басейну – відмінна ідея для літа. Але ми зібрали ще 10 крутих варіантів, як провести цей жаркий сезон яскраво і весело.

Ми також писали про те, що нещодавно Моніка Беллуччі знялась у яскравій фотосесії для глянцю, надихнувшись образом Мерилін Монро. Беллуччі взяла участь в яскравій фотосесії в стилі кабаре, з'явившись на обкладинці ювілейного випуску журналу Sorbet Magazine.

Моніка протягом 14-ти років була одружена з актором Венсаном Касселем. Після розставання з Монікою Венсан одружився з молодою моделлю Тіною Кунакі.

Дивіться відеосюжет про історію кохання Тіни і Венсана:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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