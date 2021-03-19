Приталена і з пікантним розрізом: Моніка Беллуччі показала ідеальну чорну сукню

Фатальна брюнетка знає, як підкреслити розкішні форми

Італійська акторка Моніка Беллуччі понад 20 років надихає Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Зірка часто виходить у світ в сукнях Dolce&Gabbana і знімається в рекламних кампаніях бренду. Кадри з чергової фотосесії з'явилися в мережі.

Моніка Беллуччі постала в двох елегантних образах. На першому знімку актриса позує в чорній сукні з актуальним драпіруванням на талії та високим розрізом. Доповнює образ яскравий акцент — культова золотиста сумочка з колекції D&G Devotion Bag.

Фото: instagram.com/dmanagementgroup

Друге вбрання — ідеальне для весни і літа. Пекуча брюнетка вдягнула мереживну напівпрозору сукню з вовни і кашеміру. Тут привертає увагу крос-боді тієї ж колекції, але зі сріблястим переливом.

Фото: instagram.com/dmanagementgroup

Нагадаємо, нещодавно Моніка Беллуччі знялась у яскравій фотосесії для глянцю , надихнувшись образом Мерилін Монро.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися