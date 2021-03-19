Приталена і з пікантним розрізом: Моніка Беллуччі показала ідеальну чорну сукню
Фатальна брюнетка знає, як підкреслити розкішні форми
Італійська акторка Моніка Беллуччі понад 20 років надихає Доменіко Дольче і Стефано Габбана. Зірка часто виходить у світ в сукнях Dolce&Gabbana і знімається в рекламних кампаніях бренду. Кадри з чергової фотосесії з'явилися в мережі.
Моніка Беллуччі постала в двох елегантних образах. На першому знімку актриса позує в чорній сукні з актуальним драпіруванням на талії та високим розрізом. Доповнює образ яскравий акцент — культова золотиста сумочка з колекції D&G Devotion Bag.
Друге вбрання — ідеальне для весни і літа. Пекуча брюнетка вдягнула мереживну напівпрозору сукню з вовни і кашеміру. Тут привертає увагу крос-боді тієї ж колекції, але зі сріблястим переливом.
Нагадаємо, нещодавно Моніка Беллуччі знялась у яскравій фотосесії для глянцю , надихнувшись образом Мерилін Монро.
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