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YUNA-2021: alyona alyona – лучшая певица, а The HARDKISS- лучшая рок-группа

Вчера, 23:51

Стали известны имена триумфаторов премии в этом году. Церемония должна была состояться в марте, однако была перенесена на май

YUNA 2021
YUNA 2021
Фото: yuna.ua

Во вторник в Великобритании вручили BRIT Awards – престижную премию в области музыки, а сегодня, 12 мая, в Украине состоялась 10-я юбилейная церемония вручения премии YUNA.

Ведущими церемонии стали Владимир Остапчук и Маша Виноградова. Перед зрителями выступили MONATIK, Верка Сердючка, Олег Кензов, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и другие.

Полный список победителей YUNA 2021:

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona – победитель
  • Jerry Heil
  • NK
  • Оля Полякова

Лучший исполнитель:

  • KHAYAT
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK – победитель
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Певец MONATIK
Певец MONATIK
Фото: Facebook-страница MONATIK

Лучший поп-группа:

  • KADNAY
  • MOZGI
  • KAZKA
  • TVORCHI – победитель
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • Беz ОБМЕЖЕНЬ
  • The HARDKISS – победитель
  • Бумбокс

The Hardkiss
The Hardkiss
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Открытие года:

  • GO_A
  • Kosmopolis
  • Lida Lee – победитель
  • Our Atlantic
  • АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

  • Бумбокс и Крихітка – Ангела (реж. Стас Гуренко)
  • MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА (реж. Таню Муиньо)
  • ТНМК – Історія України за 5 хвилин (реж. Саша Даниленко) – победитель
  • АНТИТІЛА – Кино (реж. Сергей Усик, Ростислав Васильев, Алексей Веренчик)
  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра (реж. Валерий Бебко)

Лучший альбом:

  • TVORCHI – 13 Waves – победитель
  • MAX BARSKIH – 1990
  • NK – Eclectica
  • KAZKA – Nirvana
  • TAYANNA – Женская сила
  • Артем Пивоваров – Земной

Лучшая песня:

  • Юлия Санина и Тина Кароль – Вільна
  • The HARDKISS – Гора
  • Артем Пивоваров – Дежавю – победитель
  • АНТИТЕЛА – Кино
  • The HARDKISS и MONATIK – Кобра

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Лучшая песня на другом языке:

  • Krut – 99
  • NK – A HUEVO
  • TVORCHI – Bonfire
  • SERDUCHKA – Make It Rain Champagne- победитель
  • MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Лучший электронный хит:

  • TVORCHI – Bonfire – победитель
  • KADNAY – DanceDiscoParty
  • MARUV & BOOSIN – I Want You
  • ONUKA – Сеанс
  • Ivan NAVI – Холодная ночь

Лучший хип-хоп-хит:

  • Alina Pash – Bosorkanya
  • MamaRika – MAVKA
  • Бумбокс и Крихітка – Ангела
  • alyona alyona & KALUSH – Горы-победитель
  • ТНМК – История Украины за 5 минут

Другой формат:

  • ALLOISE
  • Pur:Pur
  • ДахаБраха – победитель
  • ЛУНА
  • Евгений Хмара

Лучший дуэт / коллаборация:

  • Бумбкос и Крихітка – Ангела
  • MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
  • Тіна Кароль и Юлія Саніна – Вільна – победитель
  • Беz ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян – Героям
  • The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Тина Кароль и Юлия Санина
Тина Кароль и Юлия Санина
Фото: пресс-служба

Лучший эстрадный хит:

  • Олег Винник – Безумная любовь
  • DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця
  • Ирина Билык – Красная помада
  • Олег Кензов – По кайфу – победитель
  • ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Cвят! Свят! Свят!

Лучше концертное шоу:

  • Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv
  • KAZKA – NIRVANA
  • The HARDKISS – The HARDKISS. акустика – победитель
  • АНТИТЕЛА – HELLO Kyiv Live
  • Время и Стекло – Последний танец

Ранее мы собрали лучшие номера артистов на премии YUNA.

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