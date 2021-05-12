YUNA-2021: alyona alyona – лучшая певица, а The HARDKISS- лучшая рок-группа

Стали известны имена триумфаторов премии в этом году. Церемония должна была состояться в марте, однако была перенесена на май

YUNA 2021 Фото: yuna.ua

Во вторник в Великобритании вручили BRIT Awards – престижную премию в области музыки, а сегодня, 12 мая, в Украине состоялась 10-я юбилейная церемония вручения премии YUNA.

Ведущими церемонии стали Владимир Остапчук и Маша Виноградова. Перед зрителями выступили MONATIK, Верка Сердючка, Олег Кензов, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и другие.

Полный список победителей YUNA 2021:

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona – победитель

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK – победитель

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Певец MONATIK Фото: Facebook-страница MONATIK

Лучший поп-группа:

KADNAY

MOZGI

KAZKA

TVORCHI – победитель

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

Беz ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS – победитель

Бумбокс

The Hardkiss Фото: instagram.com/the_hardkiss

Открытие года:

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee – победитель

Our Atlantic

АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

Бумбокс и Крихітка – Ангела (реж. Стас Гуренко)

MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА (реж. Таню Муиньо)

ТНМК – Історія України за 5 хвилин (реж. Саша Даниленко) – победитель

АНТИТІЛА – Кино (реж. Сергей Усик, Ростислав Васильев, Алексей Веренчик)

The HARDKISS & MONATIK – Кобра (реж. Валерий Бебко)

Лучший альбом:

TVORCHI – 13 Waves – победитель

MAX BARSKIH – 1990

NK – Eclectica

KAZKA – Nirvana

TAYANNA – Женская сила

Артем Пивоваров – Земной

Лучшая песня:

Юлия Санина и Тина Кароль – Вільна

The HARDKISS – Гора

Артем Пивоваров – Дежавю – победитель

АНТИТЕЛА – Кино

The HARDKISS и MONATIK – Кобра

Артем Пивоваров Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Лучшая песня на другом языке:

Krut – 99

NK – A HUEVO

TVORCHI – Bonfire

SERDUCHKA – Make It Rain Champagne- победитель

MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Лучший электронный хит:

TVORCHI – Bonfire – победитель

KADNAY – DanceDiscoParty

MARUV & BOOSIN – I Want You

ONUKA – Сеанс

Ivan NAVI – Холодная ночь

Лучший хип-хоп-хит:

Alina Pash – Bosorkanya

MamaRika – MAVKA

Бумбокс и Крихітка – Ангела

alyona alyona & KALUSH – Горы-победитель

ТНМК – История Украины за 5 минут

Другой формат:

ALLOISE

Pur:Pur

ДахаБраха – победитель

ЛУНА

Евгений Хмара

Лучший дуэт / коллаборация:

Бумбкос и Крихітка – Ангела

MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА

Тіна Кароль и Юлія Саніна – Вільна – победитель

Беz ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян – Героям

The HARDKISS & MONATIK – Кобра

Тина Кароль и Юлия Санина Фото: пресс-служба

Лучший эстрадный хит:

Олег Винник – Безумная любовь

DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця

Ирина Билык – Красная помада

Олег Кензов – По кайфу – победитель

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Cвят! Свят! Свят!

Лучше концертное шоу:

Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. акустика – победитель

АНТИТЕЛА – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Последний танец

Ранее мы собрали лучшие номера артистов на премии YUNA.

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