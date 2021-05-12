YUNA-2021: alyona alyona – лучшая певица, а The HARDKISS- лучшая рок-группа
Стали известны имена триумфаторов премии в этом году. Церемония должна была состояться в марте, однако была перенесена на май
Во вторник в Великобритании вручили BRIT Awards – престижную премию в области музыки, а сегодня, 12 мая, в Украине состоялась 10-я юбилейная церемония вручения премии YUNA.
Ведущими церемонии стали Владимир Остапчук и Маша Виноградова. Перед зрителями выступили MONATIK, Верка Сердючка, Олег Кензов, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и другие.
Лучшая исполнительница:
- Alina Pash
- alyona alyona – победитель
- Jerry Heil
- NK
- Оля Полякова
Лучший исполнитель:
- KHAYAT
- MAX BARSKIH
- MONATIK – победитель
- Артем Пивоваров
- Сергей Бабкин
Лучший поп-группа:
- KADNAY
- MOZGI
- KAZKA
- TVORCHI – победитель
- Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
- O.Torvald
- Pianoбой
- Беz ОБМЕЖЕНЬ
- The HARDKISS – победитель
- Бумбокс
Открытие года:
- GO_A
- Kosmopolis
- Lida Lee – победитель
- Our Atlantic
- АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
- Бумбокс и Крихітка – Ангела (реж. Стас Гуренко)
- MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА (реж. Таню Муиньо)
- ТНМК – Історія України за 5 хвилин (реж. Саша Даниленко) – победитель
- АНТИТІЛА – Кино (реж. Сергей Усик, Ростислав Васильев, Алексей Веренчик)
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра (реж. Валерий Бебко)
Лучший альбом:
- TVORCHI – 13 Waves – победитель
- MAX BARSKIH – 1990
- NK – Eclectica
- KAZKA – Nirvana
- TAYANNA – Женская сила
- Артем Пивоваров – Земной
Лучшая песня:
- Юлия Санина и Тина Кароль – Вільна
- The HARDKISS – Гора
- Артем Пивоваров – Дежавю – победитель
- АНТИТЕЛА – Кино
- The HARDKISS и MONATIK – Кобра
Лучшая песня на другом языке:
- Krut – 99
- NK – A HUEVO
- TVORCHI – Bonfire
- SERDUCHKA – Make It Rain Champagne- победитель
- MONATIK & Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
Лучший электронный хит:
- TVORCHI – Bonfire – победитель
- KADNAY – DanceDiscoParty
- MARUV & BOOSIN – I Want You
- ONUKA – Сеанс
- Ivan NAVI – Холодная ночь
Лучший хип-хоп-хит:
- Alina Pash – Bosorkanya
- MamaRika – MAVKA
- Бумбокс и Крихітка – Ангела
- alyona alyona & KALUSH – Горы-победитель
- ТНМК – История Украины за 5 минут
Другой формат:
- ALLOISE
- Pur:Pur
- ДахаБраха – победитель
- ЛУНА
- Евгений Хмара
Лучший дуэт / коллаборация:
- Бумбкос и Крихітка – Ангела
- MONATIK и Вера Брежнева – ВЕЧЕРиНОЧКА
- Тіна Кароль и Юлія Саніна – Вільна – победитель
- Беz ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян – Героям
- The HARDKISS & MONATIK – Кобра
Лучший эстрадный хит:
- Олег Винник – Безумная любовь
- DZIDZIO и Оля Цибульская – Киця
- Ирина Билык – Красная помада
- Олег Кензов – По кайфу – победитель
- ПТП, Олег Винник, Оля Полякова – Cвят! Свят! Свят!
Лучше концертное шоу:
- Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv
- KAZKA – NIRVANA
- The HARDKISS – The HARDKISS. акустика – победитель
- АНТИТЕЛА – HELLO Kyiv Live
- Время и Стекло – Последний танец
Ранее мы собрали лучшие номера артистов на премии YUNA.
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