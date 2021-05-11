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Вірші MONATIK, попурі Бумбокса і гульня Сердючки. Дивимося ТОП-10 найкрутіших виступів на YUNA

Сьогодні, 13:56

12 травня відбудеться церемонія нагородження українською музичною премією YUNA. Давайте згадаємо найяскравіші виступи артистів на сцені премії

Кращі виступи на YUNA
Кращі виступи на YUNA
Фото: пресслужба

За історію церемоній Національної музичної премії YUNA на сцені було показано 96 номерів. Серед них були масштабні і камерні, довгі і короткі, танцювальні та ліричні. Частина з них стали знаковими і запам'яталися особливо, насамперед, своїми яскравими емоціями, вчинками артистів, унікальним моментом виконання, реакцією глядачів.

Напередодні 10-ої, ювілейної церемонії YUNA, яка відбудеться 12 травня в київському Палаці "Україна", ми вирішили згадати ці номери і розповісти про них більше.

"Время и Стекло" – Дим (2019)

Перший і, на жаль, останній україномовний суперхіт тандему Позитиву і Наді Дорофєєвої. На YUNA пройшла концертна презентація пісні – її реліз відбувся всього за кілька днів до церемонії. Номер вийшов настільки вражаючим, що в коментарях в YouTube користувачі писали, що це навіть краще, ніж офіційний кліп на "Дим".

"Бумбокс" – попурі (2019)

На тій же церемонії в 2019 році гурт "Бумбокс" отримав нагороду "За досягнення в музиці", яка підкреслює історичне значення артистів. Відповіддю з боку Андрія Хливнюка і команди став ексклюзивний мікс з декількох пісень гурту різних років: "Та4то", "Наодинці", "Поліна", "Люди", "Твій на 100%", "Вахтерам". Сім хвилин чистого задоволення!

MONATIK – Моим (2018)

Діма Монатік стверджує, що відеозапис його виступу на YUNA з піснею "Моим" можна вважати кліпом на неї. Це найпоетичніший номер за всю історію премії! MONATIK один на темній сцені в промені світла, щирі ясні слова, які стали зверненням до власних дітей. Це були ті чотири хвилини, коли весь зал Палацу "Україна" завмер і слухав, затамувавши подих.

The HARDKISS – Антарктида (2017)

Це поява Юлії Саніної та гурту на YUNA підкреслило новий статус колективу і початок нового етапу в їхній історії – з україномовними хітами і успіхом національного масштабу. Тут The HARDKISS вже виглядають на сцені справжніми фаворитами, а не перспективною молодим гуртом, як у попередні появи на YUNA.

O.Torvald – Все з початку (2016)

Цей виступ став особливим не лише завдяки драйву і куражу, а й з-за несподіваної кінцівки, яку забезпечив лідер гурту Женя Галич. "Рок гурт? Ви хочете рок-гурт? " – крикнув він, і почав методично трощити гітару на сцені Палацу "Україна". Інструмент був розбитий, публіка ревла від задоволення.

"Скрябін" & Фагот – Пусти мене (2015)

Мабуть, найбільш зворушливий епізод в історії YUNA. За півтора місяці до церемонії загинув Кузьма, і в пам'ять про нього Фагот з ТНМК заспівав пісню з репертуару "Скрябіна" з музикантами гурту. У залі під час пісні багат хто плакав, а після її закінчення всі разом піднялися.

SERDUCHKA – Все будет хорошо (2015)

Андрій Данилко перед початком номера сказав, що зараз виконає пісню, яку треба продавати замість таблеток в аптеці. Після чого на сцені сталося чотири хвилини такого драйву, що навіть песимісти посміхнулися. Сердючка в своїй кращій формі і грандіозний фінал церемонії YUNA 2015.

"Скрябін" – Мам (2013)

Сам Кузьма тільки один раз встиг вийти на сцену YUNA. Це був, напевно, найдушевніший номер з усіх, що були на церемонії. Кузьма настільки тепло виконав пісню "Мамо", що її прості і добрі слова відчув кожен глядач у залі. П'ять хвилин сентиментальності.

Тарас Чубай, Олег Собчук, Фагот – Вона (2012)

Культовий хіт 90-х гурту "Плач Єремії" в незвичайній подачі – лідера гурту Тараса Чубая та його молодших колег. Номер, який підкреслює зв'язок часів і різних музичних поколінь.

Ірина Білик – Снег (2012)

Розкішний номер, який підтвердив статус Ірини Білик як головної поп-співачки за перші 20 років незалежності України (саме за такий період вручалися нагороди на першій церемонії YUNA в 2012-му році). Так і має виглядати на сцені поп-королева.

Раніше ми розповідали про переможців YUNA 2020.

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