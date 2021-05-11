Вірші MONATIK, попурі Бумбокса і гульня Сердючки. Дивимося ТОП-10 найкрутіших виступів на YUNA
12 травня відбудеться церемонія нагородження українською музичною премією YUNA. Давайте згадаємо найяскравіші виступи артистів на сцені премії
За історію церемоній Національної музичної премії YUNA на сцені було показано 96 номерів. Серед них були масштабні і камерні, довгі і короткі, танцювальні та ліричні. Частина з них стали знаковими і запам'яталися особливо, насамперед, своїми яскравими емоціями, вчинками артистів, унікальним моментом виконання, реакцією глядачів.
Напередодні 10-ої, ювілейної церемонії YUNA, яка відбудеться 12 травня в київському Палаці "Україна", ми вирішили згадати ці номери і розповісти про них більше.
Перший і, на жаль, останній україномовний суперхіт тандему Позитиву і Наді Дорофєєвої. На YUNA пройшла концертна презентація пісні – її реліз відбувся всього за кілька днів до церемонії. Номер вийшов настільки вражаючим, що в коментарях в YouTube користувачі писали, що це навіть краще, ніж офіційний кліп на "Дим".
На тій же церемонії в 2019 році гурт "Бумбокс" отримав нагороду "За досягнення в музиці", яка підкреслює історичне значення артистів. Відповіддю з боку Андрія Хливнюка і команди став ексклюзивний мікс з декількох пісень гурту різних років: "Та4то", "Наодинці", "Поліна", "Люди", "Твій на 100%", "Вахтерам". Сім хвилин чистого задоволення!
Діма Монатік стверджує, що відеозапис його виступу на YUNA з піснею "Моим" можна вважати кліпом на неї. Це найпоетичніший номер за всю історію премії! MONATIK один на темній сцені в промені світла, щирі ясні слова, які стали зверненням до власних дітей. Це були ті чотири хвилини, коли весь зал Палацу "Україна" завмер і слухав, затамувавши подих.
Це поява Юлії Саніної та гурту на YUNA підкреслило новий статус колективу і початок нового етапу в їхній історії – з україномовними хітами і успіхом національного масштабу. Тут The HARDKISS вже виглядають на сцені справжніми фаворитами, а не перспективною молодим гуртом, як у попередні появи на YUNA.
Цей виступ став особливим не лише завдяки драйву і куражу, а й з-за несподіваної кінцівки, яку забезпечив лідер гурту Женя Галич. "Рок гурт? Ви хочете рок-гурт? " – крикнув він, і почав методично трощити гітару на сцені Палацу "Україна". Інструмент був розбитий, публіка ревла від задоволення.
Мабуть, найбільш зворушливий епізод в історії YUNA. За півтора місяці до церемонії загинув Кузьма, і в пам'ять про нього Фагот з ТНМК заспівав пісню з репертуару "Скрябіна" з музикантами гурту. У залі під час пісні багат хто плакав, а після її закінчення всі разом піднялися.
Андрій Данилко перед початком номера сказав, що зараз виконає пісню, яку треба продавати замість таблеток в аптеці. Після чого на сцені сталося чотири хвилини такого драйву, що навіть песимісти посміхнулися. Сердючка в своїй кращій формі і грандіозний фінал церемонії YUNA 2015.
Сам Кузьма тільки один раз встиг вийти на сцену YUNA. Це був, напевно, найдушевніший номер з усіх, що були на церемонії. Кузьма настільки тепло виконав пісню "Мамо", що її прості і добрі слова відчув кожен глядач у залі. П'ять хвилин сентиментальності.
Культовий хіт 90-х гурту "Плач Єремії" в незвичайній подачі – лідера гурту Тараса Чубая та його молодших колег. Номер, який підкреслює зв'язок часів і різних музичних поколінь.
Розкішний номер, який підтвердив статус Ірини Білик як головної поп-співачки за перші 20 років незалежності України (саме за такий період вручалися нагороди на першій церемонії YUNA в 2012-му році). Так і має виглядати на сцені поп-королева.
Раніше ми розповідали про переможців YUNA 2020.
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