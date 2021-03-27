Яніна Соколова розповіла, що її пов'язує з Валерієм Харчишиним

Ведуча дала відверте інтерв'ю Маші Єфросиніної

Телеведуча і акторка Яніна Соколова, яка протягом семи місяців боролася з онкологією, тісно пов'язана з фронтменом групи "Друга Ріка" Валерієм Харчишиним. Вони разом грали у виставі, Яніна навіть знялася в кліпі Валерія, він також підтримував її весь період лікування.

В інтерв'ю Маші Єфросиніної, опублікованому в YouTube, соколова зізналася, що насправді між нею і Валерієм.

Яніна Соколова

Скріншот з відео

Яніна Соколова розповіла, що в період, коли вона боролося з онкологією, її підтримували найближчі люди – це сім'я, діти і Валерій Харчишин.

На питання Єфросиніної про те, що насправді між двома відомими особистостями, Яніна відповіла: "Валерій – це мій найкращий друг".

Все почалося з того, що ведуча і музикант почали разом грати в спектаклі. З "Історією кохання для дорослих" з 2013 року вони об'їздили всю Україну. Між Соколовою та Харчишиним зав'язалася дружба, а незабаром вони стали дуже близькими.

Валерій Харчишин та Яніна Соколова

Скріншот з відео

"Я дуже емпатійно ставлюся до дружби з дуже близькими людьми. І брат Валерія помер від раку, тому, напевно, серед мого оточення він – найближчий, хто мене розумів", – зазначила Соколова.

Раніше Яніна Соколова розповіла про страшний біль під час хіміотерапії .

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