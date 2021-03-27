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Янина Соколова рассказала, что ее связывает с Валерием Харчишиным

Сегодня, 09:00

Ведущая дала откровенное интервью Маше Ефросининой

Телеведущая и актриса Янина Соколова, которая в течение семи месяцев боролась с онкологией, тесно связана с фронтменом группы "Друга Ріка" Валерием Харчишиным. Они вместе играли в спектакле, Янина даже снялась в клипе Валерия, он также поддерживал ее весь период лечения.

В интервью Маше Ефросининой, опубликованном в YouTube, Соколова призналась, что на самом деле между ней и Валерием.

Янина Соколова
Скриншот из видео

Янина Соколова рассказала, что в период, когда она боролось с онкологией, ее поддерживали самые близкие люди – это семья, дети и Валерий Харчишин.

На вопрос Ефросининой о том, что на самом деле между двумя известными личностями, Янина ответила: "Валерий – это мой самый близкий друг".

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Все началось с того, что ведущая и музыкант начали вместе играть в спектакле. С "Историей любви для взрослых" с 2013 года они объездили всю Украину. Между Соколовой и Харчишиным завязалась дружба, а вскоре они стали очень близкими.

Валерий Харчишин и Янина Соколова
Скриншот из видео

"Я очень эмпатийно отношусь к дружбе с очень близкими людьми. И брат Валерия умер от рака, потому, наверное, среди моего окружения он – самый близкий, кто меня понимал", – отметила Соколова.

Ранее Янина Соколова рассказала о страшных болях во время химиотерапии.

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