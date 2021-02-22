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Міка Ньютон вперше зізналася, що її рідні теж хворіли онкологією

Сьогодні, 15:00

Раніше у співачки виявили рак яєчника

Восени минулого року співачка Міка Ньютон розповіла про свою хворобу – рак яєчника. Тепер артистка вперше зізналася, що на рак у неї в родині хворіли її мати і бабуся.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Міка також розповіла, як і коли дізналася про страшну недугу.

"Це був мій перший похід до онко-центру, в день народження мого чоловіка", – каже Ньютон.

Таким чином першим про хворобу дізнався її чоловік. Спочатку у Міки виявили рак третьої стадії, а пізніше, на щастя, аналізи показали першу стадію.

Міка Ньютон
Міка Ньютон
Фото: instagram.com/mikanewton

"У мене і у бабусі був рак, і у мами. Але, як показало моє тестування, моя хвороба – не спадкове", – розповіла Міка.

На щастя все жінки в родині Ньютон побороли онкологію. Нещодавно Міка на два тижні приїжджала до Києва, де хоче заснувати фонд, щоб допомагати людям боротися з раком.

Раніше Міка Ньютон зізналася, що в неї виявили рак і розповіла про симптоми.

Дивіться повне інтерв'ю Міки Ньютон для "Зіркового шляху":

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