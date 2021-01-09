"Я занадто драматизував": учасник "Холостячки" шкодує, що не пішов з проєкту раніше

Андрій Рибак був одним з фаворитів Ксенії Мішиної

Один з найяскравіших учасників шоу "Холостячка-2020" Андрій Рибак, який нещодавно показав селфі з новою дівчиною, зробив заяву про шоу. За його словами, він шкодує, що не покинув проєкт раніше. Відзначимо, що Андрій був одним з фаворитів Ксенії Мішиної.

Рибак сказав, що він занадто драматизував свої відносини з головною героїнею реаліті, і зараз вважає, що їхня спільна історія була "занадто роздута".

Андрій Рибак і Ксенія Мішина Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/rybak_sydney

"У мене дійсно були почуття до Мішиної в момент проєкту. Це те, чого я боявся. Я опинився з дівчиною в закритих умовах, і сприйняв якусь прихильність, змагання з іншими чоловіками, симпатію, і драматизував її", – зазначив Андрій в інтерв'ю True Story, опублікованому в YouTube.

Рибак додав, що йому варто було піти з "Холостячки" після першої розмови з Ксенією Мішиною про Аліну, з якою він познайомився раніше, і якій обіцяв, що не закохається в Мішину.

За словами чоловіка, він помічав, наскільки у цих двох дівчат було різне ставлення до нього: Ксенія вимагала до себе особливої уваги, але взаємністю не відповідала, Аліна ж симпатизувала йому і відповідала взаємністю.

"З одного боку, тобі ніяким чином не відповідають взаємністю, тебе постійно просять говорити про почуття до себе, але не відповідають мало-мальськи хоч чимось, прикриваючись правилами проєкту. А з іншого боку ти бачиш, що тобі кажуть: "Незважаючи на те, що ти зробив, на твої помилки, все одно почуття до тебе залишаються". І ти бачиш два полярних ставлення до себе. Тому я шкодую, що тоді не пішов", – зізнався ексучасник "Холостячки".

Нагадаємо, що після участі в шоу "Холостячка" радіоведучий Андрій Рибак повернувся до дівчини Аліни, з якою зустрічався до проєкту.

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