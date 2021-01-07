Дівчина Андрія Рибака прокоментувала його участь в "Холостячці"
Дівчина відповіла на популярні питання
Після участі в шоу "Холостячка" радіоведучий Андрій Рибак повернувся до дівчини Аліни, з якою зустрічався до проекту. Про це стало відомо під час пост-шоу. Пара більше не приховує, що вони разом. В Instagram Аліна відповіла на найпопулярніші питання про стосунки з Рибаком.
Дівчина розповіла, що вони з Андрієм знайомі десять місяців. На питання, чи пробачила вона Рибаку участь в шоу "Холостячка" Аліна відповіла, що до проекту вона бачилися всього чотири рази і у них був тільки одне побачення. Почуття з'явилися пізніше, коли проєкт вже йшов. За словами дівчини, якби вони почали зустрічатися раніше, то про участь в шоу і не йшло б мови.
"Поменше дивіться телевізор і не придумуйте подробиці чужого особистого життя", – порадила Аліна.
Також один з користувачів поцікавився, що Андрій знайшов у Аліні і сказав, що Ксенія краще і популярніше. Дівчина опублікувала спільну фото з Рибаком і відповіла, що популярність це не головне у стосунках.
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