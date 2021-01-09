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"Я слишком драматизировал": участник "Холостячки" жалеет, что не ушел с проекта раньше

Сегодня, 09:38

Андрей Рыбак был одним из фаворитов Ксении Мишиной

Один из самых ярких участников шоу "Холостячка-2020" Андрей Рыбак, который недавно показал селфи с новой девушкой, сделал заявление о шоу. По его словам, он жалеет, что не покинул проект раньше. Отметим, что Андрей был одним из фаворитов Ксении Мишиной.

Рыбак сказал, что он слишком драматизировал свои отношения с главной героиней реалити, и сейчас считает, что их совместная история была "слишком раздута".

Андрей Рыбак и Ксения Мишина
Андрей Рыбак и Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/rybak_sydney

"У меня действительно были чувства к Мишиной в момент проекта. Это то, чего я боялся. Я оказался с девушкой в закрытых условиях, и воспринял какую-то привязанность, соревновательность с другими мужчинами, симпатию, и драматизировал ее", – отметил Андрей в интервью True Story, опубликованном в YouTube.

Рыбак добавил, что ему стоило уйти из "Холостячки" после первого разговора с Ксенией Мишиной об Алине, с которой он познакомился ранее, и которой обещал, что не влюбится в Мишину.

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По словам мужчины, он замечал, насколько у этих двух девушек было разное отношение к нему: Ксения требовала к себе особого внимания, но взаимностью не отвечала, Алина же симпатизировала ему и отвечала взаимностью.

"С одной стороны, тебе никаким образом не отвечают взаимностью, тебя постоянно просят говорить о чувствах к себе, но не отвечают мало-мальски хоть чем-то, прикрываясь правилами проекта. А с другой стороны ты видишь, что тебе говорят: "Несмотря на то, что ты сделал, на твои заблуждения, все равно чувства к тебе остаются". И ты видишь два полярных отношения к себе. Поэтому я жалею, что тогда не ушел", – признался экс-участник "Холостячки".

Напомним, что после участия в шоу "Холостячка" радиоведущий Андрей Рыбак вернулся к девушке Алине, с которой встречался до проекта.

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