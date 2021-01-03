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"Був дуже складний період": Мішина і Еллерт розповіли, як приховували свій роман від громадськості

3 січня, 11:49

Пара почала зустрічатися ще до фіналу "Холостячки"

За історією Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта, які вже встигли вирушити в першу спільну подорож, до самого фіналу "Холостячки" пильно стежили глядачі шоу, тому парі складно було приховувати свої стосунки, які зав'язалися в процесі зйомок реаліті. Нещодавно пара розповіла, як їм вдалося обхитрити публіку.

Щоб ніхто не розкрив, що Мішина і Еллерт зустрічаються, закохані ніколи не виходили з дому разом, зізналася Ксенія в програмі "Світське життя".

"Я взяла у Саші авто, тому що моє було в ремонті. Я поїхала, зробила Селфі в машині, а у нього ремені безпеки червоні... І все, це розлетілося в Instagram і усі відразу написали "Все, це авто Саші, він переможець". Але це був дуже складний період, коли: "Так, Саня, ти йдеш в цей магазин, а я в цей. Ти купуєш це, а я ось це. Перша я заходжу в під'їзд, а потім ти", – згадує "холостячка".

Ксенія Мішина і Олександр Еллерт
Ксенія Мішина і Олександр Еллерт
Фото: instagram.com/misha.k.ua

Олександр Еллерт додав, що запропонував Ксенії жити разом на третій день після проекту. Крім того, він сповнений рішучості оформити відносини з нею.

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Чи підуть Мішина і Еллерт під вінець – покаже час. А поки продовжуємо стежити за розвитком їхнього роману.

Нагадаємо, в фіналі проекту "Холостячка" Ксенія Мішина вибрала Олександра Еллерта. Разом з ним у фіналі за серце Ксенії боровся Олексій Тригубенко.

Раніше Олександр Еллер підігрів чутки про вагітність Ксенії Мішиної.

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