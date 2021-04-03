Вийшов перший трейлер сиквелу Космічного джему: відео
Це новий погляд на картину 1996 року
Студія Warner Bros. нарешті показала перший трейлер нового "Космічного джему". Це сиквел легендарного фільму 1996 року.
Тоді головну роль у картині зіграв баскетболіст Майкл Джордан. У новому ж кіно ми побачимо зірку "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.
Але перш ніж побачити трейлер, подивіться новий випуск шоу "Дід Панч та молодь", в якому розповідають головне про локдаун:
За сюжетом, син головного героя потрапляє у фантастичний світ і застряє там. Щоб врятувати дитину, спортсмен повинен перемогти космічних лиходіїв у ході баскетбольного матчу.
Все б нічого, але в його команді одні мультяшки з Looney Tunes: Багз Банні, Даффі Дак та інші.
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А так виглядав оригінальний "Космічний джем":
Фільм "Космічний джем: Нове покоління" режисера Теренса Ренса вийде на екрани 15 липня.
Раніше ми дивилися кумедний трейлер п'ятого сезону "Ріка і Морті".
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