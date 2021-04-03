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Вийшов перший трейлер сиквелу Космічного джему: відео

Сьогодні, 17:43

Це новий погляд на картину 1996 року

Студія Warner Bros. нарешті показала перший трейлер нового "Космічного джему". Це сиквел легендарного фільму 1996 року.

Тоді головну роль у картині зіграв баскетболіст Майкл Джордан. У новому ж кіно ми побачимо зірку "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.

Але перш ніж побачити трейлер, подивіться новий випуск шоу "Дід Панч та молодь", в якому розповідають головне про локдаун:

За сюжетом, син головного героя потрапляє у фантастичний світ і застряє там. Щоб врятувати дитину, спортсмен повинен перемогти космічних лиходіїв у ході баскетбольного матчу.

Все б нічого, але в його команді одні мультяшки з Looney Tunes: Багз Банні, Даффі Дак та інші.

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А так виглядав оригінальний "Космічний джем":

Фільм "Космічний джем: Нове покоління" режисера Теренса Ренса вийде на екрани 15 липня.

Раніше ми дивилися кумедний трейлер п'ятого сезону "Ріка і Морті".

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