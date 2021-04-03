Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел первый трейлер сиквела Космического джема: видео

Сегодня, 17:43

Это новый взгляд на картину 1996 года

Студия Warner Bros. наконец показала первый трейлер нового "Космического джема". Это сиквел легендарного фильма 1996 года.

Тогда главную роль в картине сыграл баскетболист Майкл Джордан. В новом же кино мы увидим звезду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса.

Но прежде чем увидеть трейлер, посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором рассказывают главное о локдауне:

По сюжету, сын главного героя попадает в фантастический мир и застревает там. Чтобы спасти ребенка, спортсмен должен победить космических злодеев в ходе баскетбольного матча.

Все бы ничего, но в его команде одни мультяшки из Looney Tunes: Багз Банни, Даффи Дак и другие.

Читайте также:
Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

А так выглядел оригинальный "Космический джем":

Фильм "Космический джем: Новое поколение" режиссера Теренса Ренса выйдет на экраны 15 июля.

Ранее мы смотрели уморительный трейлер пятого сезона "Рика и Морти".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
8 новых фильмов апреля, на которые стоит пойти в кино после карантина Вышел трейлер "Мої думки тихі 2". Настолько крутой, что в Сети надеются, что это не шутка (видео) 7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать
кино трейлер Warner Brothers Космический джем
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России

Популярные статьи

Сегодня, 05:13Психо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

Вчера, 11:39Travel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

Вчера, 09:00Звездно

Ани Лорак впервые за долгое время опубликовала песню на украинском языке

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 2 апреля для всех знаков зодиака: Водолеи, не ленитесь!

1 апреляЗвездно

Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

1 апреляВкусно

Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

1 апреляФаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляЗвездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

1 апреляЗвездно

MONATIK впервые показал лица обоих сыновей и кадр росписи в ЗАГСе с супругой (фото)

1 апреляВкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

1 апреляЗвездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

1 апреляEvents

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

1 апреляEvents

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

31 мартаEvents

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

31 мартаЗвездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

31 мартаЗвездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Новости партнеров

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
Зибров признался, чем занимается его единственная дочь
Зибров признался, чем занимается его единственная дочь
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Леся Никитюк показала, как выглядела в детстве
Леся Никитюк показала, как выглядела в детстве
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять