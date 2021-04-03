8 нових фільмів квітня, на які варто піти в кіно після карантину

Огляд головних кінопрем'єр квітня

Останні пару місяців не були насичені новими кінопрем'єрами, та все ж ми поступово почали повертатися в улюблені кінотеатри. Черговий локдаун перервав весняний сезон і тепер ми знову муситимемо почекати пару тижнів. Але на цей квітень запланована чимала кількість вартісних фільмів.

Нас чекає новий кінохіт від режисера "Джентльменів" Гая Річі, захопливий фільм-пограбування, інтригуюча наукова-фантастика і нова комедія від творця "Дружина напрокат". Загалом, такі фільми, яких точно варто дочекатися на великих екранах. А поки, розповідаємо про кожен з них.

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Дата прем'єри: весна

Довгоочікуваний режисерський дебют від шоуранера серіалу "Спіймати Кайдаша" Наталії Ворожбит мав вийти на екрани 1 квітня. Та через посилення карантину, прем'єру мусили відкласти на невизначений строк. Але творці обіцяють, що відбудеться вона цієї весни.

Фільм, який отримав престижну нагороду на Венеціанському кінофестивалі, складається з чотирьох новел, які розповідають про відносини жителів і військових на Донбасі, про їхнє життя в сьогоденні без подання того, що чекає їх у майбутньому.

Дата прем'єри: (8 квітня), в кіно після закінчення локдауну

Головна героїня Анна опиняється в підпільному бійцівському клубі. Його особливість у тому, що б'ються тут тільки жінки. Втомлена від життєвих складнощів і проблем, що налягли і, незважаючи на те, що вона дилетант у питаннях рукопашного бою, Анна все ж вирішується вийти на ринг. Але щоб стати чемпіонкою Анна мусить скористатися послугами тренера. На "щастя" Анни єдиним тренером, якого їй вдається знайти, виявляється невдаха-егоїст, та ще й п'яниця.

"Кохання, весілля та інші катастрофи"

Дата прем'єри: (8 квітня), в кіно після закінчення локдауну

У центрі сюжету комедії від режисера "Дружина напрокат" – організатори весіль, які щодня працюють над тим, щоб створювати незабутні свята для закоханих. Тільки їхні особисті життя не завжди настільки ідеальні, як у їхніх клієнтів.

Тож одна зі співробітниць, Джессі, яка знає все про весільні церемонії, переживає розставання з хлопцем. Водночас попереду весілля кандидата в мери і від Джессі чекають креативних ідей.

Дата прем'єри: (15 квітня), в кіно після закінчення локдауну

Фільм, який номінований в шести категоріях на премію "Оскар", розповідає про американську мрію очима корейських іммігрантів.

Південнокорейське сімейство переїжджає з Каліфорнії в глибинку, в провінційний Арканзас. Глава сімейства, Джейкоб, хоче здійснити свою мрію – стати успішним фермером. Але його дружина не в захваті від некомфортного життя в трейлері, який тріщить по швах. Незабаром з Кореї до них приїжджає бабуся, мама дружини. Її підтримка допоможе молодій сім'ї пережити неймовірні складнощі облаштування на новому місці.

Дата прем'єри: 22 квітня

Зовні холоднокровний, таємничий джентльмен Хілл (Джейсон Стейтем) починає працювати в інкасаторській службі, яка регулярно перевозить мільйони доларів США по Лос-Анджелесу. Останнім часом ці перевезення оберталися суцільним кошмаром для інкасаторів – вони часто ставали жертвами пограбувань. Оточенню невтямки чому ж Хілл вибрав таку небезпечну і невдячну роботу. Але через свої причини він одержимий жагою правосуддя і має намір знайти співучасників серії майстерних пограбувань, які сколихнули місто.

Це перша за більш, ніж 15 років спільна робота Гая Річі з актором Джейсоном Стейтемом – зіркою "Великого куша" і "Карти, гроші, два стволи".

"Лузери проти Прибульця"

Дата прем'єри: 22 квітня

30-річний Брайан збирається відзначити свій ювілей у компанії пляшки алкоголю, подарованої батьками. Він почувається невдахою: немає ні хорошої роботи, ні дівчини. Але друзі Брайана не бажають залишати його одного в такий важливий день і збираються на святкування. Тоді Брайан, щоб не зганьбитися, починає розповідати їм нісенітниці про своє життя, намагаючись виглядати крутим. Зрештою виявляється, що ніхто з присутніх в компанії не живе тим життям, про яке завжди мріяв. Вечір круто змінюється, коли в самий розпал гулянь, з'являється Прибулець. Хлопцям треба рятувати не тільки себе, але й увесь світ.

Дата прем'єри: 22 квітня

Легендарний Ентоні Гопкінс грає літнього чоловіка на ім'я Ентоні, а роль його дочки Анни виконує Олівія Колман.

За сюжетом, Анна приїжджає в Париж і шукає доглядальницю для свого батька, який з віком відмовляється від її допомоги. Поступово Ентоні починає сумніватися в своєму сприйнятті реальності і втрачає з нею зв'язок. Уже перший трейлер дає привід припускати, що за нову роль він може отримати свій другий "Оскар", до того ж фільм висунутий відразу в шести категоріях.

Дата прем'єри: 29 апреля

Здібності талановитого грабіжника Тома, випускника технічного вузу, мало цікавлять роботодавців. А ось Уолтеру, що спеціалізується на перепродажі старовинних речей, потрібна саме така людина. На кілька днів до міста прибуде старовинна річ, яка оцінюється мільйонами доларів. Тому треба зламати складні механізми захисту сейфа, а у команди Уолтера буде всього 90 хвилин для пограбування. Саме стільки часу триває матч фіналу Чемпіонату світу з футболу, який будуть дивитися працівники банку.

А поки ми чекаємо відкриття кінотеатрів, нагадуємо, що в новому випуску YouTube -шоу пенсіонер-влогер Дід Панч пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Напередодні церемонії "Оскар", яка відбудеться 25 квітня, дивіться повний список номінантів на кінопремію.

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