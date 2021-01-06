"Греммі-2021": організатори назвали нову дату церемонії вручення премії

Захід запланований на 14 березня

Церемонія вручення премії "Греммі", яку перенесли через спалах коронавірусу в Лос-Анджелесі, відбудеться 14 березня.

Про це повідомили організатори в Facebook.

"Після вдумливих бесід з експертами в галузі охорони здоров'я, нашими ведучим і артистами, які повинні були з'явитися, ми переносимо трансляцію 63-ої церемонії "Греммі" на неділю, 14 березня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

У Мережі користувачі підтримали рішення про перенесення церемонії вручення премії і зазначили, що нічого важливішого за здоров'я немає.

Нагадаємо, раніше ЗМІ припускали, що церемонію вручення премії можуть перенести на березень.

Раніше ми писали, що альбом саундтреків до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги", у записі якого брала участь українська співачка і переможниця "Євробачення 2016" Джамала, номінований на престижну музичну премію "Греммі".

До речі, організатори музичної премії оголосили номінантів і опублікували список на сайті.

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