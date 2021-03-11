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Хто така Doja Cat і чому вона головний хітмейкер зараз?

Сьогодні, 20:10

З зірки TikTok артистка стала зіркою музичної індустрії

Ще кілька років тому весь світ почав обговорювати новий феномен індустрії – юну співачку Біллі Айліш, яка потім взяла всі головні призи на "Греммі-2020". Тепер у фокусі уваги у публіки виявилося ще одне свіже обличчя – співачка Doja Cat. Розповідаємо, чому артистка так популярна.

Doja Cat в кліпі Streets
Doja Cat в кліпі Streets
Фото: Скріншот з YouTube

Хто така Doja Cat?

Справжнє ім'я Doja Cat – Амала Ратна Занділе Дламіні. 25-річна співачка народилася в Лос-Анджелесі, в сім'ї південноафриканського актора і композитора.

У 2020-му її хітова пісня Boss Bitch стала саундтреком до фільму "Хижі птахи" з Марго Роббі в головній ролі. І з того часу Doja Cat завоювала визнання слухачів: видання Rolling Stone визнало її виконавцем №1 у 2020 році, а її челленджі буквально "підривають" соцмережі. нещодавно престижна премія "Греммі" оголосила номінантів і Doja Cat боротиметься за перемоги одразу в трьох значущих категоріях.

На довершення до всього цього, додамо, що Doja Cat не просто створює популярні треки, але і зачіпає у своїй творчості наболілі в суспільстві теми. Як приклад – її нова прем'єра кліпу, який вона випустила в Міжнародний жіночий день.

Doja Cat в кліпі Streets
Doja Cat в кліпі Streets
Фото: Скріншот з YouTube

Челенджі на пісню Streets

На YouTube-каналі 8 Березня вийшло музичне відео на хіт Streets, який став популярний саме завдяки соцмережам.

Вже понад рік користувачі TikTok знімають челенджі на цю пісню. Річ у тому, що на початку треку Streets є вставка культової композиції кінця 50-х Put Your Head On My Shoulder, яка потім змінюється злегка демонічним бітом. Ви напевно могли бачити ці ролики з TikTok, де люди знімають себе в одній позі, а коли починається біт – вони показують лише свій чорний силует на тлі червоного світла.

Соцмережі – частина секрету популярності артистки, адже її пісні популяризують самі користувачі.

Наприклад, як тут:

Про що кліп Streets?

У музичному відео Doja Cat демонструє найрозкішнішу версію власного челенджу. Вона постає як манекен у вітрині магазину, а потім починається справжній фентезі-хоррор.

Doja Cat в кліпі Streets
Doja Cat в кліпі Streets
Фото: Скріншот з YouTube

У кліпі співачка спокушає таксиста, танцює з ним та ловить його в гігантську павутину, зображуючи залежність чоловічих почуттів.

Doja Cat в кліпі Streets
Doja Cat в кліпі Streets
Фото: Скріншот з YouTube

У кліпі артистка демонструє очевидний підтекст: головний герой сприймає дівчину як манекен у вітрині, тобто бачить лише її оболонку, а не особистість.

Ще в одній зі сцен ми бачимо нібито щасливу парочку закоханих: розкішно одягнена дівчина з сумом в очах лежить на коліні у свого чоловіка, який перетворився на зомбі.

Іншу сцену і зовсім можна розцінити як натяк на насильство і різні види кохання в токсичних стосунках: Doja Cat лежить на роздавленому капоті авто.

Зрештою, все відео виявляється лише плодом уяви таксиста, в той час, як Доджа сидить як пасажирка. Красивою мовою візуального мистецтва співачка із задоволенням ніби натякає на залежність чоловіків від жінок, що теж говорить на користь фемінізму.

Дивіться кліп Doja Cat – Streets:

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музика Греммі співачка Doja Cat
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