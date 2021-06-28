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Володимир Остапчук не може побачитися з дітьми. Ведучий звернувся до поліції

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 11:17
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Ведучий Володимир Остапчук написав заяву до поліції, тому що йому не дають побачитися з його дітьми
Володимир Остапчук з дітьми
Володимир Остапчук з дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук повідомив, що знову не зміг зустрітися з донькою і сином. Ведучий викликав поліцію, щоб написати заяву на колишню дружину – Остапчук звинуватив Олену Войченко в систематичному порушенні його батьківських прав.

В Instastories Володимир Остапчук написав:

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень із дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю".

Скріншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Володимир також розповів, що його постійно позбавляють можливості побачитися з дітьми. Щоб розібратися з цією ситуацією, Остапчук має намір звернутися до суду.

"Я буду домагатися законним способом бути таким же батьком, як і моя колишня дружина", – резюмував ведучий.

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Підписники Володимира Остапчука підтримали, а він у сторіс також написав, що справно платить аліменти дітям.

Скріншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

"Всім цікаві гроші. Моя колишня дружина подала на аліменти. Я, звичайно, з усім погодився і плачу всю необхідну суму в повному обсязі регулярно та щомісяця", – зізнався зірковий батько.

Нагадаємо, що після весілля Володимира Остапчука та Христини Горняк, остання розповіла, що екс-дружина Володимира не дозволяє Емілії і Евану приходити до тата додому, а Остапчук навіть не зміг привітати дітей з Новим роком.

Олена Войченко скаржилася, що Володимир Остапчук хоче забрати у неї дітей через суд.

Дивіться відверте інтерв'ю з Володимиром Остапчуком:

Раніше Христина і Володимир Остапчуки розповіли, коли планують завести спільну дитину.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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