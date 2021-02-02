Після зміни іміджу дочка Анастасії Заворотнюк дуже стала схожа на маму
Шанувальники в коментарях пишуть, що зараз Анна нагадує Анастасію Завортнюк
Дочка Анастасія Заворотнюк Анна, яка нещодавно показала фото молодшого брата , вирішила трохи змінити імідж. Дівчина перефарбувалася і стала схожа на свою зіркову маму. Про це написали підписники в Instagram.
Анна опублікувала у себе на сторінці відео, як зробити макіяж за п'ять хвилин. Але шанувальників більше зацікавило не саме відео, а новий колір волосся доньки Заворотнюк. У коментарях підписники тільки і писали, що вона стала дуже схожа на Анастасію Заворотнюк.
"Як схожа на маму", "Стали ще більше схожі на маму", "Думала, що це мама", – написали в Мережі.
Пропонуємо порівняти, чи дійсно мама і дочка так схожі.
А ось Анна зі світлим кольором волосся.
Раніше дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про стан актриси.
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