Олівія Вайлд зустрічається із Гаррі Стайлсом, який молодший за неї на 10 років – ЗМІ

Знаменитості разом відвідали весілля спільних друзів

Олівія Вайлд, яка зовсім нещодавно розлучилася із Джейсоном Судейкісом після восьми років стосунків, зустрічається із Гаррі Стайлсом. Музикант та ексучасник One Direction молодше за Олівію на 10 років.

Знаменитостей побачили разом на весіллі їх спільних друзів в Каліфорнії. На свято Вайлд і Стайлс прийшли разом і трималися за руки. Про це повідомляє Page Six.

Для весілля акторка обрала довгу сукню з квітковим принтом, а Гаррі був одягнений в чорний костюм і білу сорочку. На обличчях обох були чорні маски.

Скріншот: pagesix.com

Поки що ніхто зі сторін не коментує можливий роман.

Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс були разом з 2011 року. У 2013-му вони заручилися, але так і не одружилися. Пара виховує двох дітей: шестирічного сина Отіса і чотирирічну доньку Дейзі.

Гаррі Стайлс зустрічався з Тейлор Свіфт, Кендалл Дженнер і моделлю Камилль Роу.

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