Уже не вместе? Анна Ризатдинова заявила, что они с Мельником просто друзья

В прошлом году экс-футболист внезапно заявил об их романе с гимнасткой

В ноябре во время одного из эфиров "Танці з зірками-2020" стало известно, что Сергей Мельник встречается с Анной Ризатдиновой. Экс-футболист пригласил гимнастку поддержать его в семейном эфире, и на всю страну заявил об их романтических отношениях.

Но, вероятно, их роман закончился. По крайней мере, Анна Ризатдинова пишет, что они с Сергеем друзья.

Накануне спортсменка отвечала на вопросы своих подписчиков в Instastories, когда кто-то спросил ее, в отношениях ли она с Сергеем.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

"В дружеских", – коротко написала Анна. Никаких подробностей она, впрочем, не раскрыла.

Ранее Сергей Мельник признался, что после того эфира на танцах у них с Анной Ризатдиновой было пару встреч, после которых и начались их отношения.

"Мне кажется, Аня та девушка, которую я так долго искал…Она очень ранимая, эмоциональная, нежная. Она меня понимает лучше, чем кто либо", – заявил Сергей Мельник.

Напомним, что недавно в откровенном интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Анна рассказала о попытке суицида.

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