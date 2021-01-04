У Мережі заговорили про роман Аліни Гросу з російським актором. Дивимося спільні фото і відео пари
Співачка багато часу проводить з актором Романом Полянським
Шанувальники заговорили про новий роман Аліни Гросу, яка в минулому році розлучилася з чоловіком.
Приводом для чуток стало те, що відпочивати в Буковель артистка вирушила з російським актором Романом Полянським. На своїх сторінках в Instagram Роман і Аліна діляться спільними фото.
У коментарях передплатники почали писати, що Полянський і Гросу відмінно виглядають разом.
"Класна пара","Ідеальна пара","Підходьте одне одному", – написали в Мережі.
Варто зазначити, що пара часто публікує спільні фото і відео. Також Роман знімався в декількох кліпах Аліни.
Про особисте життя Романа Полянського можна знайти інформацію, що він одружений на актрисі Дарині Жулай та що у пари є дочка Марфа, якій дев'ять років. У Мережі ж ходять чутки, що актор давно розлучився.
Раніше Аліна Гросу розповіла, що відбувається в її особистому житті.
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