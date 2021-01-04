У Мережі заговорили про роман Аліни Гросу з російським актором. Дивимося спільні фото і відео пари

Співачка багато часу проводить з актором Романом Полянським

Шанувальники заговорили про новий роман Аліни Гросу, яка в минулому році розлучилася з чоловіком.

Приводом для чуток стало те, що відпочивати в Буковель артистка вирушила з російським актором Романом Полянським. На своїх сторінках в Instagram Роман і Аліна діляться спільними фото.

У коментарях передплатники почали писати, що Полянський і Гросу відмінно виглядають разом.

"Класна пара","Ідеальна пара","Підходьте одне одному", – написали в Мережі.

Варто зазначити, що пара часто публікує спільні фото і відео. Також Роман знімався в декількох кліпах Аліни.

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу та Роман Полянський Фото: instagram.com/alina_grosu

Про особисте життя Романа Полянського можна знайти інформацію, що він одружений на актрисі Дарині Жулай та що у пари є дочка Марфа, якій дев'ять років. У Мережі ж ходять чутки, що актор давно розлучився.

Раніше Аліна Гросу розповіла, що відбувається в її особистому житті.

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