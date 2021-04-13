Успенська заявила, що займеться змінами зовнішності своєї дочки: Буде лялечкою

Любов Успенська розповіла, що не покаже громадськості свою дочку, поки повністю не відновить зовнішність спадкоємиці після аварії в 2018 році

Через кілька років після всіх скандалів співачка помирилася зі своєю єдиною дочкою Тетяною Плаксіною і тепер займеться її зовнішнім виглядом. Про це вона заявила в інтерв'ю програмі "Одного разу". Любов Успенська не виключила, що потрібно буде кілька операцій.

"Вона сьогодні дівчинка чиста. Цей рік для неї став уроком. В Америці вона зрозуміла, що могла мене втратити і схаменулася. Тепер дочка хоче, щоб у неї волосся довге було, щоб була красивою лялечкою. Я її поки нікому не покажу. Зроблю все можливе , щоб її відновити. Потім тільки покажу всьому світу, щоб заздрісники захлинулися від піни у рота ", – сказала співачка.

Любов Успенська з донькою Тетяною Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Нагадаємо, в 2018 році дочка Успенської впала з велосипеда, зламала щелепу в двох місцях і втратила п'ять зубів. Раніше дівчина вже перенесла кілька серйозних операцій.

Раніше ми розповідали, що Любов Успенська розлучається з чоловіком.

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