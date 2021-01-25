Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Він 30 років мене використовував": Любов Успенська почала розлучення з чоловіком

Сьогодні, 16:32

Співачка більше не має наміру забезпечувати чоловіка

Співачка українського походження Любов Успенська, яка раніше привітала з днем народження дочку, з якою майже рік у сварці, почала шлюборозлучний процес з Олександром Плаксіним. Зараз підприємець живе і працює в США разом з донькою співачки.

Подружжя ще не розлучені, але вже давно живуть окремо і в різних країнах. За словами артистки, шлюб з Олександром став помилкою, а сам чоловік "жив її коштом". Тепер же Любов Успенська хоче розлучитися і готова боротися за своє майно. Про це повідомляє Starhit.

"Якби я була розумніший, то уклала б із чоловіком свого часу шлюбний контракт. Він 30 років мене використовував. Пожив моїм коштом, а тепер він хоче все ділити", – заявила артистка.

Любов Успенська
Любов Успенська
Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

За словами артистки, дорогі придбання оплачувала вона сама. Тому й американські апартаменти вартістю в мільйон доларів і заміський особняк Успенська віддавати не має наміру.

Разом з тим позов про розірвання шлюбу журналісти програми "Ты не поверишь" так і не знайшли, але співачка повідомила, що буде витрачати на юристів 100 тисяч доларів, щоб врятувати своє майно.

Раніше повідомлялося, що Любов Успенська написала заповіт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Одна з сестер Кардаш'ян закрутила роман із відомим музикантом Олександр Еллерт показав зворушливі фото себе і Ксенії Мішиної в дитинстві "Бив, плював в обличчя і зраджував": Ольга Бузова зі скандалом розлучилася з хлопцем-блогером
розлучення Любов Успенська романи зірок
Реклама

Новини партнерів

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка

Популярні статті

Сьогодні, 14:32Зірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

Сьогодні, 14:10Смачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

Сьогодні, 13:32Зірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

Сьогодні, 12:36Смачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

Сьогодні, 12:14Events

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

Сьогодні, 10:42Events

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

Сьогодні, 09:55Фаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

Сьогодні, 08:40Фаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

Сьогодні, 08:13Фаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

Сьогодні, 06:00Events

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

Сьогодні, 05:21Психо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

Сьогодні, 04:10Events

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

23 січняЗірково

"Маску" скинули, Буйвола впізнали – ім'я зірки (відео)

23 січняСмачно

3 рецепти всесвітньо відомих пирогів

23 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 23 січня: Діви легко зможуть вирішити будь-яке завдання, а Терези – напартачити на роботі

22 січняПсихо

Як відсвяткувати день народження вдома: три головні складові свята

Новини партнерів

"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)
XL vs XS: как один и те же вещи сидят на разных фигурах
XL vs XS: как один и те же вещи сидят на разных фигурах
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Японцы назвали самый бесполезный способ защиты от КОВИД
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию
Максакова тайно покинула Украину и вернулась в Россию

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти