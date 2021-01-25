"Він 30 років мене використовував": Любов Успенська почала розлучення з чоловіком
Співачка більше не має наміру забезпечувати чоловіка
Співачка українського походження Любов Успенська, яка раніше привітала з днем народження дочку, з якою майже рік у сварці, почала шлюборозлучний процес з Олександром Плаксіним. Зараз підприємець живе і працює в США разом з донькою співачки.
Подружжя ще не розлучені, але вже давно живуть окремо і в різних країнах. За словами артистки, шлюб з Олександром став помилкою, а сам чоловік "жив її коштом". Тепер же Любов Успенська хоче розлучитися і готова боротися за своє майно. Про це повідомляє Starhit.
"Якби я була розумніший, то уклала б із чоловіком свого часу шлюбний контракт. Він 30 років мене використовував. Пожив моїм коштом, а тепер він хоче все ділити", – заявила артистка.
За словами артистки, дорогі придбання оплачувала вона сама. Тому й американські апартаменти вартістю в мільйон доларів і заміський особняк Успенська віддавати не має наміру.
Разом з тим позов про розірвання шлюбу журналісти програми "Ты не поверишь" так і не знайшли, але співачка повідомила, що буде витрачати на юристів 100 тисяч доларів, щоб врятувати своє майно.
Раніше повідомлялося, що Любов Успенська написала заповіт.
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